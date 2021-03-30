Kuraklık nedeniyle içi küçülen Antep fıstığında rekolte yüzde 40 düşecek

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde, 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığında iklim değişikliği nedeniyle verimde düşüş yaşanması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU Anadolu Bölgesi'nde, 'yeşil altın' olarak bilinen Antep fıstığında iklim değişikliği nedeniyle verimde düşüş yaşanması bekleniyor. Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, yeterli yağış düşmediği için fıstık ağaçlarının bu yıl erken tamurcuklanmaya başladığını ve bunun da hem yüzde 40 rekolte düşüşüne, hem de fıstığın içinin küçülmesine neden olacağını söyledi.

İklim değişikliği ve yeterli yağışın düşmemesi ve ani hava değişiklikleri, Gaziantep'te fıstık üreticilerini endişelendiriyor. 42 milyon Antep fıstığı ağacının olduğu kentte, bu yıl ağaçlar erken tomurcuklandı. Şehitkamil Ziraat Odası Başkanı Cuma Yiğit, kuraklık nedeniyle erken tomurcuklanmasının Antep fıstığının içinin küçülmesine neden olacağını söyledi. Erken tomurcuklanmanın fıstıkta verimin düşmesine yol açacağını anlatan Cuma Yiğit, şu anki gözlemlerinin rekoltenin yüzde 40 oranında düşüşe işaret ettiğini kaydetti.

'BAHAR MEVSİMİNDE KIŞ YAŞANIYOR'Gaziantep ve bölgedeki çiftçilerin yüzde 70'lik bölümünün geçimini fıstıktan sağladığını aktaran Yiğit, üreticilerin bu durumdan endişe duyduğunu söyledi. Antep fıstığında iç küçülmesinin mevsimlerin zamanında ve etkili yaşanmamasından kaynaklı olduğunu belirten Yiğit şöyle konuştu:

"Bölgemizde çiftçilerimizin yüzde 70'i fıstık üreterek geçimini sağlıyor. Fıstıkta 42 milyon ürün veren ağacımız var. Bunun yanında yeni dikilen çok fazla ağaçlarımız var. Son birkaç yıldır yaşanan iklim değişikliğinden Antep fıstığı ağaçlarımız çok olumsuz etkileniyor. Bu yıl rekoltemiz 200 bin tonun üzerindeydi. Hava yazın çok sıcak geçti ama kış iklimi de tam yaşanmadı. Şimdi de ağaçlar zamansız tomurcuklandı. Ağaçların tomurcuklanmasının ardından ise soğuk havalar etkili olmaya başladı. Şu anda bahar mevsimi, ancak kış iklimi yaşıyoruz. Fıstığın tomurcuklanma zamanında yağışların ya da soğuk havaların etkili olmasıyla tozlanma da gerçekleşmez. Bu durum fıstığın içinin küçülme sebebi. Gaziantep'te yaz aylarında havaların aşırı sıcak geçmesi ve kış mevsiminde de zamanında gelmeyen soğuk havalardan kaynaklı fıstığın içi küçülmesinin yanı sıra rekolte kaybı da yaşanacak. Şu anki tahminlerimize göre bu yıl rekoltede yüzde 40 düşüş yaşanacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir GÜNEŞ