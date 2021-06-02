Kuraklık nedeniyle Bingöl'de arılar çiçek bulamıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuraklık nedeniyle Bingöl'de arılar çiçek bulamıyor

Kuraklık nedeniyle Bingöl'de arılar çiçek bulamıyor
Demirören Haber Ajansı / Serkan Bingöl - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yaşanan kuraklık, arıcıları da etkiledi.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yaşanan kuraklık, arıcıları da etkiledi. Bal üreticisi Abdurrahman Çakırcı (47), bölgede son 20 yılın en kurak mevsiminin yaşandığını, bu nedenle arıların bal yapmak için çiçek bulamadığını söyledi.

Son 20 yılın en kurak mevsiminin yaşandığı Bitlis'te arılar da etkilendi. Yeterli yağış düşmeyince bölgedeki çiçek ve bitkilerin kuruduğuna dikkat çeken bal üreticileri, arıların da bu nedenle bal üretemediğini söyledi. Karlıova ilçesinde 20 yıldır arıcılık yapan Abdurrahman Çakırcı, her yıl 6 ton bal hasadı yaptığını, bu yıl ise kuraklıktan dolayı 2 ton bile alamayabileceklerini ifade etti. Kendisinin 200 arı kovanının bulunduğunu belirten Çakırcı, "20 yıldan beri ilk kez böyle bir kuraklık görüyorum. Bahar mevsimini yağışsız geçirdik. Yaz aylarında ise, ne yapacağımı bilemiyorum. Her yıl 6 ton bal üreten arılarım, bu yıl çiçek bulamıyor. Bu nedenle bu yılı boş geçirme korkumuz var. Böyle giderse, insanlar bu yıl bal bulamayabilir. Kuraklıktan dolayı bitkiler kurudu ve arı çiçek bulamıyor. Arılar aç kaldı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

FOTOGRAFLI


Kuraklık nedeniyle Bingöl'de arılar çiçek bulamıyor
Kuraklık nedeniyle Bingöl'de arılar çiçek bulamıyor
Kuraklık nedeniyle Bingöl'de arılar çiçek bulamıyor
Kuraklık nedeniyle Bingöl'de arılar çiçek bulamıyor
Kuraklık nedeniyle Bingöl'de arılar çiçek bulamıyor
Kuraklık nedeniyle Bingöl'de arılar çiçek bulamıyor
Kuraklık nedeniyle Bingöl'de arılar çiçek bulamıyor
Kuraklık nedeniyle Bingöl'de arılar çiçek bulamıyor
Kuraklık nedeniyle Bingöl'de arılar çiçek bulamıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan Bingöl

Bakan Kurum: '(Müsilajla mücadele) Ekiplerimizle kirliliğe ve müsilaja neden olabilecek tüm arıtma tesislerinde denetimlerimizi bu anlamda başlattık'
Bakan Kurum: "(Müsilajla mücadele) Ekiplerimizle kirliliğe ve müsilaja neden olabilecek tüm arıtma tesislerinde denetimlerimizi bu anlamda başlattık"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Muharrem İnce Hasan Polatkan Binali Yıldırım
Magazin Alişan Müge Anlı Burak Sergen Kenan Doğulu
Spor Ali Koç Gervinho Ergin Ataman Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuraklık nedeniyle Bingöl'de arılar çiçek bulamıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 12:53:44. #1.15#

title