Kuraklık nedeniyle balıklar ölmesin diye gölete su taşıyorlar
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Kuraklık nedeniyle balıklar ölmesin diye gölete su taşıyorlar

14.12.2020 18:51 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:54
Kuraklık nedeniyle balıklar ölmesin diye gölete su taşıyorlar

Kastamonu'da kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen göletteki balıkları yaşatmak amacıyla başka bir göletten tanker ve arazözlerle su taşınıyor.

Kastamonu'da kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen göletteki balıkları yaşatmak amacıyla başka bir göletten tanker ve arazözlerle su taşınıyor.

Devrekani ilçesine bağlı Örenbaşı köyündeki Çiğdem Göleti'nde su seviyesinin düşmesi nedeniyle göletteki balıklar telef olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Balıkların su yüzeyinde görülmesi üzerine, yakın bir barajdan tanker ve arazözlerle gölete su taşınmaya başlandı. Balıklar kurtulana kadar su taşınmaya devam edilecek.

Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, AA muhabirine, belediye başkanlığı öncesinde İlçe Tarım Müdürlüğünde çalıştığı dönemde gölete balıkların birçoğunu kendisinin bıraktığını söyledi.

Bölgedeki kuraklığa işaret eden Altıkulaç, "Bölgemizde uzun süredir kuraklığın devam etmesi nedeniyle Çiğdem Göleti'nde su seviyesi aşırı derecede düştü. Su seviyesinin düşmesi nedeniyle gölette yaşayan balıkların hayatı tehlikeye girdi." dedi.

Göletteki durumun herkesi üzdüğünü aktaran Altıkulaç, "Balıkların yaşam şansını artırabilmek için Kaymakamlığımız, Belediyemiz, Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile ilçe müdürlüğümüz ve Beyler Sulama Birliği tarafından yerinde incelemede bulunduk. İncelme neticesinde gölete su takviyesi yapmamız gerektiği kanaati uyandı." diye konuştu.

En kısa sürede çalışmalara başladıklarını aktaran Altıkulaç, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede ilçemizdeki bütün imkanlar seferber edildi. Belediyemize bağlı itfaiye, Kaymakamlığımız ve Özel İdaremizin sulama tankeri ile yakın bir coğrafyada olan Kulaksızlar Barajı'ndan su alarak Çiğdem Göleti'ne nakletmeye başladık. Bu şekilde göletteki su seviyesini yükseltmeyi hedefliyoruz. 400-500 ton civarında su takviyesi yaptığımızda oradaki balıklar için riskin ortadan kalkacağını düşünüyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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