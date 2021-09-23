Kuraklık nedeniyle artan yem fiyatları yumurtaya yansıdı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuraklık nedeniyle artan yem fiyatları yumurtaya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Kuraklık nedeniyle artan yem fiyatları yumurtaya yansıdı

Afyonkarahisar'daki yumurta üreticileri, son günlerde meydana gelen fiyat artışının nedeni olarak maliyetleri işaret etti.

Afyonkarahisar'daki yumurta üreticileri, son günlerde meydana gelen fiyat artışının nedeni olarak maliyetleri işaret etti. Üreticiler, kuraklık nedeniyle artan yem maliyetlerden dolayı yumurta fiyatlarının arttığını belirttiler.

Özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi, protein deposu yumurtanın fiyatında bu günlerde ciddi bir artış gözlendi. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla doğru orantılı olarak artan yumurta fiyatları, bazı bakkallarda 32, zincir marketlerde ise 33 lira olarak kayda geçti. Yumurta borsası Afyonkarahisar'daki üreticiler, kısa süredeki fiyat artışını İHA'ya değerlendirdi.

Kent merkezinde faaliyet gösteren yumurta üreticisi Mehmet Kumartaşlı, yumurta fiyatlarının yükselmesinin en büyük nedeninin hammadde kökenli olduğuna dikkat çekti. Kumartaşlı, "Bizim yumurta maliyetlerimizin yüzde 90'ına yakını yem giderlerimiz. Dünyadaki kuraklık sebebiyle yeni açıklanan rekoltelerde ciddi oranda düşüşler var. Buna bağlı olarak hammadde fiyatları dünya piyasalarında global olarak yükselmekte. Bunanla birlikte maliyetlerimizde ciddi oranda artmıştır. Hammadde üretimi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de küresel iklim değişiklikleri ve yangınlar, doğal afetlerden dolayı ciddi oranda düşmüştür. Buna bağlı olarak da fiyatlar dünya pazarında da artmaktadır. Dolayısıyla bizim yumurta maliyetlerimiz ciddi oranda artmış durumdadır. Ocak ayı itibariyle yumurta satış fiyatlarımız 75 kuruş iken bugün 85 kuruş civarında yumurta satış fiyatlarımız var. Bu da yüzde 6 civarında yumurta fiyatları yükselmiş gibi gözükse de hammadde kökenli ve ambalaj maliyetleri kökenli gelen zamlar yüzdü 100'ün üzerindedir" dedi.

Yumurtanın 2 yıldır ciddi anlamda zarar ettiğini belirten Kumartaşlı, fiyatların tüm dünyada yükseldiğini kaydetti. Kumartaşlı, "Bu pandemi süreci ve hammaddenin daralması geçte olsa yumurta fiyatlarına yansıdı. Şuanda biz maliyetlerimizin biraz üzerinde satış yapmaktayız. Ama geçtiğimiz 2 yılda maliyetlerimizin çok altında yumurta sattığımızdan dolayı halkımız yumurta fiyatlarında ciddi bir yükseliş olduğu algısı oluştu. Lakin bu böyle değil. Yumurta fiyatları 1 liranın altında olduğu sürece Türkiye'de yumurta üretimi yapılamaz duruma gelir ki bu bizim için ciddi sıkıntıdır. Yaklaşık 15 TL olan kilogramı ete eş değer bir proteinin yüksek olduğunu düşünmüyoruz biz. Hammadde fiyatlarındaki dünyadaki artış yumurtaya da yansımıştır. Dünyada da aynı zamanda yumurta fiyatları yükselmektedir" diye konuştu. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Bakan Kasapoğlu: Türkiye, dünyanın en kapsamlı ve kapasitesi yüksek yurtlarına sahip

Bakan Kasapoğlu: Türkiye, dünyanın en kapsamlı ve kapasitesi yüksek yurtlarına sahip

 Hayvan sahiplenmek isterken 'Interpol' tuzağıyla 350 bin TL dolandırıldı

Hayvan sahiplenmek isterken 'Interpol' tuzağıyla 350 bin TL dolandırıldı

 Uluslararası mahkeme FETÖ davasında Türkiye'yi haklı buldu

Uluslararası mahkeme FETÖ davasında Türkiye'yi haklı buldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Yıldız Tilbe Amelia Hamlin Serenay Sarıkaya
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Balotelli Mesut Özil Mario Balotelli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kuraklık nedeniyle artan yem fiyatları yumurtaya yansıdı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 01:22:31. #1.17#