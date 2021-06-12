Kuraklık konusunda çiftçiler uyarıldı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde hububat ekili alanlarda bu yıl yaşanan kuraklığın etkisinin görüldüğü bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde hububat ekili alanlarda bu yıl yaşanan kuraklığın etkisinin görüldüğü bildirildi.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Basan, yaptığı açıklamada, "Küresel ısınma sadece kuraklık olarak değil aynı zaman da zamansız yağışlar, don, dolu, sel gibi afetler şeklinde de kendini gösterebilir. Bu nedenle sulu tarım yapan çiftçilerimiz de olumsuz durumlarla karşılaşabilirler. Gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir. Çiftçilerimizin tarlalarındaki tapudan kaynaklanan problemleri çözmeleri ve çiftçi kayıt sistemine kayıt olmaları önemlidir. Ürün beyanlarını dikkatli bir şekilde doğru olarak yapmaları gereklidir. Devletimizin tarım sigortalarına yüzde 60 oranında desteği söz konusudur. Üreticilerimiz bu avantajdan faydalanmalıdır. Tüm çiftçilerimizin emeğini alması dileğimizdir. Rabbim kazançlarını bol ve bereketli eylesin" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı