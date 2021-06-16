Kuraklık Kars Çayını da vurdu
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Kuraklık Kars Çayını da vurdu

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Güncel

- Kuraklık Kars Çayını da vurdu Bölgede etkili olan kuraklık Kars Çayı'nı da vurdu.

- Kuraklık Kars Çayını da vurdu

KARS - Bölgede etkili olan kuraklık Kars Çayı'nı da vurdu. Adete dibi görünen çayda zeminde biriken atıklarda gün yüzüne çıktı.

Bu yıl yaşanan kuraklığın olumsuz etkisi, yurdun büyük bölümünde olduğu gibi Kars'ta birçok alanda yaşanmaya devam ediyor. Mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden kuraklık nedeniyle Kars Çayını besleyen derelerde kurumaya başladı. Yağmur da yağmayınca yeterince beslenemeyen Kars Çayı'nın dibi gözükmeye başladı. Kuraklık nedeniyle su akışı son yıllara göre önemli derecede azalan çayın zemini gözle görülür şekilde belirdi.

"Taşlar görünüyor"

Kars Çayı'nın hiçbir zaman bu kadar çekilmediğini ifade eden vatandaşlar, "Bu yıl beklenen yağmur yağmadı, yağışların olmaması Kars Çayı'nı aşırı derece de etkiledi. Taşlar görülüyor, karşıya geçecek kadar inmiş çay olumsuz etkilendi. Havaların kurak gitmesi çayın debisinin düşmesine neden oldu. hiç böyle görmemiştim. Bundan birkaç yıl evvel çok coşkun akan çay, şuanda çok az akıyor ve taşlar görünüyor" dedi.

Öte yandan son yılların en kurak yaz mevsimi yaşanan Kars'ta, ekili alanda olduğu gibi kuraklık akarsuları da vurdu. Kars Çayı'nın debisi önemli bir şekilde düşerken, çok sayıda dere de kurudu.

Kuraklık Kars Çayını da vurdu
Kuraklık Kars Çayını da vurdu
Kuraklık Kars Çayını da vurdu
Kuraklık Kars Çayını da vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu

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