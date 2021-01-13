Kuraklık, havuç üreticisini de etkiledi
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Kuraklık, havuç üreticisini de etkiledi

13.01.2021 08:12 | Son Güncelleme: 13.01.2021 08:16
Kuraklık, havuç üreticisini de etkiledi

HATAY'da Amik Ovası'nda yer alan Kırıkhan ilçesinde, aroması ve tadıyla bilinen Kırıkhan havucunun hasadı devam ederken, üreticiler yağışların az olması nedeniyle rekoltenin düştüğünü söyledi.

HATAY'da Amik Ovası'nda yer alan Kırıkhan ilçesinde, aroması ve tadıyla bilinen Kırıkhan havucunun hasadı devam ederken, üreticiler yağışların az olması nedeniyle rekoltenin düştüğünü söyledi.

Türkiye'nin her iline gönderilen ve dünyanın birçok ülkesine ihracat edilen Kırıkhan havucunun bu yıl 22 bin dekar alana ekimi yapıldı. Yağışların az olması nedeniyle rekoltenin düştüğünü söyleyen üreticiler, düşük fiyattan dolayı mağdur olduklarını ifade etti. 500 dönüm alanda havuç üretimi yaptıklarını söyleyen çiftçi Sait Öktem, geçen yıl tonu 800 ile 850 TL arasında satılan havucun, bu yıl bin ile bin 100 TL arasında değiştiğini aktardı.

Havuç fiyatındaki diledikleri rakamı yakalayamadıklarını, girdilerin fazla olduğunu belirten Öktem, "Girdilerde yüzde 50 artış oldu, fakat havuçta böyle bir artışı daha yakalayamadık. Yağışların da az olması, mağduriyetimizi daha da arttırdı" dedi.20 yıldır havuç üretimi yaptığını söyleyen Mehmet Göçer de kuraklık nedeniyle rekoltenin düştüğünü dile getirdi. Dönüm başına 3 ile 4 ton ürün aldıklarını belirten Göçer, fiyatların da düşük olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Türkiye'nin en tatlı havucu Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde üretilmektedir. Kırıkhan havucu Türkiye'nin tüm illerine gitmektedir. Ayrıca, Irak, Gürcistan, Romanya ve batı ülkelerine gidiyor. İlerleyen dönemlerde fiyatların artacağını tahmin ediyoruz."


Kuraklık, havuç üreticisini de etkiledi
Kuraklık, havuç üreticisini de etkiledi
Kuraklık, havuç üreticisini de etkiledi
Kuraklık, havuç üreticisini de etkiledi
Kuraklık, havuç üreticisini de etkiledi
Kuraklık, havuç üreticisini de etkiledi
Kuraklık, havuç üreticisini de etkiledi
Kuraklık, havuç üreticisini de etkiledi
Kuraklık, havuç üreticisini de etkiledi
Kuraklık, havuç üreticisini de etkiledi
Kuraklık, havuç üreticisini de etkiledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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