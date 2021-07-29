Kuraklık fıstığı vurdu, ziraat mühendisleri bağ ve bahçelere indi
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Kuraklık fıstığı vurdu, ziraat mühendisleri bağ ve bahçelere indi

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Haberler | Ekonomi

Kuraklık fıstığı vurdu, ziraat mühendisleri bağ ve bahçelere indi Ülke ekonomisine 10 milyar TL getirisi vardı, kuraklık fıstığı dalında yaktı Siirt'te fıstığı kuraklık vurdu, mahsül dalında yandı.

Kuraklık fıstığı vurdu, ziraat mühendisleri bağ ve bahçelere indi

Ülke ekonomisine 10 milyar TL getirisi vardı, kuraklık fıstığı dalında yaktı

SİİRT - Siirt'te fıstığı kuraklık vurdu, mahsül dalında yandı. Üreticiler Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan 'Alo Siirt Fıstığı Hattı' mobil hattını arayarak yardım istedi. Çağrıya anında karşılık veren ziraat mühendisleri dalında yanan fıstık ve meyvelerde baş gösteren kararmalara karşı üreticiyi bilgilendirdi.

Ülke ekonomisine yılda 10 milyar lira gelir sağlayan Siirt fıstığında bu yıl kuraklık nedeniyle bir çok bahçede dalında yanan fıstık üreticiyi üzürken, meyvelerde baş gösteren kararmalara karşı Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri gelen şikayetlere anında cevap vererek üretecinin bağında, bahçesinde yapılması gerekenleri anlatarak üreticiyi bilgilendiriyor. Siirt'te bağ ve bahçelerde bu yıl önemli ölçüde kuraklık baş gösterdi. Bazı bağ ve bahçelerde yaşanan kuraklık ve ağaçlarda baş gösteren bazı hastalıklarla karşı karşıya kalan üreticiler 'Alo Siirt Fıstık' hattını arayarak yardım istiyor. Talebe karşılık veren personeller üreticileri bilgilendirerek yapmaları gerekenler anlatılıyor.

Bağ ve bahçelerde yaşanılan kuraklık ve bir çok meyve ağaçlarında baş gösteren kararmalara karşı çiftçileri bilgilendirmek üzere ziraat mühendislerin bahçe bahçe gezerek nasıl önlem almaları konusunda üreticilerin bilgilendirildiğini belirten Siirt Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, şuana kadar 400 köy gezilerek üreticilerin bilgilendirildiğini dile getirdi. Demirhan, "Siirt fıstıkçılık birimimiz bünyesinde Siirt fıstık üreticilerimize ve merak eden vatandaşlarımıza da mobil hizmet vermek üzere biz 'Alo Siirt Fıstığı Hattı' mobil hattını kurduk. 2234000 numaralı telefonu arayan üreticilerimizle Siirt fıstığı hakkında gerek teknik gerekse öğrenmek istediği her türlü bilgiyi vermekteyiz. Siirt ilimiz 320 bin dekarı aşkın arazisi 2 bin 20 Türkiye İstatistik Kurumu rakamlarına göre 26 bin tona aşkın Siirt fıstığı üretimiyle Türkiye fıstık üretiminde 3. sırada yer almaktadır. Amacımız mevcut arazimizden modern tarım tekniklerinin uygulanmasıyla her yıl verimi birkaç kat arttırmaktır. Bu çerçevede 2018 yılında Türkiye'de bir ilk olarak il müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz Siirt fıstıkçılık biriminde 6 ziraat mühendisi arkadaşımız ile birlikte sürekli vatandaşımızın yanında, alanda, bahçesinde tarlasındayız. Özellikle bu yıl tüm Türkiye'de yaşandığı gibi malumunuz olduğu üzere ciddi bir kuraklık yaşamaktayız. Biz bu kuraklıkta yaşanılan sıkıntıları en aza indirmek üzere vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine derhal bahçesine gitmekte ve onlara teknik olarak yardımcı olmaktayız. Bu çerçevede 400 köy ziyaret edilmiş durumdadır. 2 bin 500 yakın üreticimizde telefon görüşmesi yapılmıştır. Bin 500 arazi alan çalışması yapılmıştır. Çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" dedi.

Fıstık dallarında bitlenme ve şekerlenme olduğu için 'Alo Siirt Fıstığı Hattı' mobil hattını arayarak yardım istediğini belirten üreticilerden Behrem Aydın, ziraat mühendislerinin bağına gelerek kendisini bilgilendirdiğini söyledi. Aydın, "Fıstıklarımız bitleniyor, şekerleme oluyor. Ben fıstık birimini aradım sağ olsunlar hemen geldiler. Onlarda baktı kendi gözüyle gördü bitlenme, şekerlenme ve sararma oluyor. Bilmiyoruz ne yapacağımızı imkanlarımız olmadığı için yıkayamıyoruz. Bana gereken bilgiyi verdiler. Allah razı olsun" diye konuştu.

Ziraat Mühendisi Abdulhamit Kireç ise, "Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel üretim Bitki Sağlığı Fıstıkçılık Biriminde görev yapmaktayım. Birimimiz yaklaşık 3 yıldır hizmet vermekte olup 0484 2234000 nolu hattımıza gelen şikayet ve talepler üzerine bahçe kontrolleri gerçekleştirmekteyiz. Bu yıl kuraklıktan kaynaklı olan meyve kararmaları baş göstermekte. Buna kaynaklı olarak yoğun şikayetler gelmekte anında şikayetleri değerlendiriyoruz ve bahçe kontrolleri yaparak üreticilerimize gerekli desteği sağlamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kuraklık fıstığı vurdu, ziraat mühendisleri bağ ve bahçelere indi
Kuraklık fıstığı vurdu, ziraat mühendisleri bağ ve bahçelere indi
Kuraklık fıstığı vurdu, ziraat mühendisleri bağ ve bahçelere indi
Kuraklık fıstığı vurdu, ziraat mühendisleri bağ ve bahçelere indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz

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