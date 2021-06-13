Kuraklık fıstığı da vurdu
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Kuraklık fıstığı da vurdu

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Haberler | Ekonomi

Kuraklık fıstığı da vurdu Siirt fıstığının bazı mevkilerdeki bağ ve bahçelerde sıcaklardan dolayı yanması üreticileri kara kara düşündürürken, bu durum fiyatların da artmasına neden oldu.

Kuraklık fıstığı da vurdu

SİİRT - Siirt fıstığının bazı mevkilerdeki bağ ve bahçelerde sıcaklardan dolayı yanması üreticileri kara kara düşündürürken, bu durum fiyatların da artmasına neden oldu.

Siirt'te kuraklık nedeniyle bölgede birçok bahçede fıstık ağaçları büyük zarar gördü. Geçen yıl 70 lira olan fıstığın kilogramının bu sene 110 liraya çıkması bekleniyor. Kuraklıktan dolayı fıstık ağaçlarında dökülmelerin olduğunu belirten fıstık üreticilerinden Osman Kazak, bu sene verimde rekoltenin düşük olmasının fıstık fiyatlarına yansıyacağını söyledi. Siirtlilerin bu sene fıstığı pahalı yiyeceğini belirten Kazak, "10 yıla yakındır bu bahçeye bakıyorum. Bahçenin bütün bakımını budaması, gübrelemesi hem suni hem fenni hiç ihmal etmeden ilaçlamasını zamanında yapıyorum. Bu sene kuraklıktan dolayı nisan ve mayıs sonlarında ağaçlarımı suladım. Kuraklıktan dolayı mahsullerin bir kısmı salkımda kararak döküm meydana geldi. İyi bakmama rağmen yine de bu kuraklıktan bahçemiz ve civar bölgemiz etkilendi" dedi.

Fıstık bahçede yandı, fiyatlar artacak

Siirt'te 15 yıllık fıstık üreticisi Ahmet Nas, bu yıl yanan fıstıktan üreticinin zarar ettiğini söyledi. Nas, "Bu sene aşırı kuraklıktan dolayı maalesef fıstıklarımız yandı ve içi boş. Bu sene verimin çok az olacağını düşünüyoruz. Bu sebeple fiyatların baya artacağını 100-110 lira civarına çıkacağını tahmin ediyoruz. Aşırı kuraklıktan dolayı fıstıklarımız hem yandı hem de içi boştur. Bu sebeple fıstık fiyatlarının artacağını bekliyoruz" diye konuştu.

Kuraklık fıstığı da vurdu
Kuraklık fıstığı da vurdu
Kuraklık fıstığı da vurdu
Kuraklık fıstığı da vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz

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