Kuraklık endişesi Anadolu'yu sardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuraklık endişesi Anadolu'yu sardı

Kuraklık endişesi Anadolu'yu sardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sivas'ın Gürün ilçesinde köy sakinleri kuraklık sebebiyle yağmur duası ederek, kurban kesip yemek dağıttılar.

Sivas'ın Gürün ilçesinde köy sakinleri kuraklık sebebiyle yağmur duası ederek, kurban kesip yemek dağıttılar.

Son yıllarda artan kuraklık Anadolu'da ki üreticileri endişelendiriyor. Sivas'ın Gürün ilçesine bağlı Sarıca köyünde yaşanan kuraklık ve yağmur yağmaması sebebiyle buğday tarlalarındaki ekinin bir kısmı yandı. Köy halkı kuraklığın artmasından endişe ederek yağmur duasına çıktı. Köy sakinleri köyde bulunan ziyaret mevkiine çıkarak dualar etti. Yağmur duasının ardından adadıkları büyükbaş hayvanı kesen köy sakinleri hayvanın etiyle yemek yapıp dağıttı. Köy Muhtarı Hasan Kapısız, "Bu sene ekinimizi kış vurdu. Kuraklık oldu. Yağmur duasına çıktık. İnşallah mevlam kabul eder. Güzel bir yağmur yağar. Herkesin ekininin iyi olmasını temenni ediyorum. Köylüde olmazsa şehirde olmaz derler" dedi. - SİVAS

Kuraklık endişesi Anadolu'yu sardı
Kuraklık endişesi Anadolu'yu sardı
Kuraklık endişesi Anadolu'yu sardı
Kuraklık endişesi Anadolu'yu sardı
Kuraklık endişesi Anadolu'yu sardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Cahit Özkan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Pınar Altuğ Bülent Ersoy Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Arda Turan Şenol Güneş Abdullah Avcı Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuraklık endişesi Anadolu'yu sardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.05.2021 09:33:29. #1.13#

title