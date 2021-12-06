Çiftçilere kuraklık desteği ödemelerinin hangi tarihlerde hesaplarda olacağı merak ediliyor. Kuraklık desteği, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) üzerinde resmi olarak kaydı bulunan çiftçiler için verilecek. Peki, Kuraklık desteği ne zaman ödenecek 2021?

KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kuraklık desteği kapsamında Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destekleme ödemesi yapılacak. Destekleme ödemesi, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarım havzalarındaki köylerde % 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak.

İYİ Parti Tarım ve Kırsal Kalkınmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ergin Kahveci,

Konuyla ilgili twitter hesabından bir anket çalışması başlatan Kahveci, "Kasım ayı da bitti. Nisan-Haziran döneminde yaşanan kuraklık için hasar tazmini için değil, sadece can suyu için ödeneceği söylenen "kuraklık primleri" hala ödenmedi. Aralık ayındayız. Yıl bitiyor. Ne zaman ödenir? Ödenecek?" dedi.

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