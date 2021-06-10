Kuraklık çiftçiyi vurdu, desteklemelerin artırılması bekleniyor
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Kuraklık çiftçiyi vurdu, desteklemelerin artırılması bekleniyor

Kuraklık çiftçiyi vurdu, desteklemelerin artırılması bekleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Buut, salgın ve kuraklıktan etkilenen çiftçilere verilen desteklerin artırılmasını istedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Buut, salgın ve kuraklıktan etkilenen çiftçilere verilen desteklerin artırılmasını istedi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, pandeminin yanı sıra son birkaç aydır yaşanan yoğun kuraklık sebebiyle bu süreçten en çok çiftçinin etkilendiğini söyledi. MHP'li Bulut, çiftçiye verilen desteklerin yeniden değerlendirilmesini gerektiğini ifade ederek, "Tarım Bakanınız sağolsunlar dekar başına 100 TL kuraklık desteği açıklamıştır. Bu destek nedeniyle hem Cumhurbaşkanımız hem de Tarım Bakanımıza da şükranlarımı sunuyorum. Ancak belirtmemiz gereken bir husus var. İçinde bulunduğumuz koşullarda hem bu desteklerin doğru yere doğru adrese ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin güçlü bir denetim merkezi kurulmalıdır. Hem de bu deste ağır ekonomik koşulları nedeniyle yeterli olmadığı göz önüne alınarak ek destek paketleri doğru adrese doğru yere ulaşacak şekilde revize edilmeli ve dizayn edilmelidir" dedi.

MHP'li Bulut, döviz kurlarındaki artış nedeniyle gübre ve yem ve zirai ilaç ve mazot fiyatlarına hemen her gün zam olarak yansımakta olduğun dikkat çekerek, "Gübre fiyatlarında yüzde 100'den fazla artış söz konusu olmaktadır. Bu artış köylümüz ve çiftçimizi artık tahammül eşiklerini çok ama çok uzağa sürüklemiştir. Şimdi gübre fiyatlarının yanında yem fiyatları ise hemen hemen her gün adeta borsaya dönmüş, her gün fiyat oynaklığı ve fiyatların yükselmesi doğrudan çiftçimizi mağdur eder hale gelmiştir" diye konuştu.

MHP'li Bulut, çiftçinin yaşamış olduğu travmalardan sonra umudunu kurban satışları ile elde edeceği geliri elde etmeyi umduğu gelire bağladığını sözlerine ekledi - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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