Kuraklık buğdayda verimi düşürdü

21.08.2019 11:20

Sivas'ın Ulaş ilçesinde kuraklık nedeniyle buğdayda beklenen verimin alınamadığı bildirildi.

Ulaş Ziraat Odası Başkanı Ziyettin Gazioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yıl içerisinde yağış miktarının düşük olması, mayıs ayında yağmurların yağmaması tarımdaki verimi olumsuz etkiledi ve beklentinin çok altında bir ürün alındı." dedi.

Geçen yıl hasat döneminde bir dönümde 300 - 350 kilogram buğday alındığını anımsatan Gazioğlu, şunları kaydetti:

"Bu yıl bir dönümde 100 kilogram buğday alındı. Çiftçi, ektiği tohumu bile alamadı. Çiftçilerimiz biçerdöver kirasını bile zor ödedi. Hasada güvenerek bankalara, Tarım Kredi Kooperatifine borçlandı, ekipman aldı. Bu borçların faizsiz ertelenmesini, çiftçiye faizsiz sertifikalı tohum ve gübre verilmesini istiyoruz. Devletimizden çiftçilerimizi sevindirecek müjdeli haberler bekliyoruz."

Kaynak: AA