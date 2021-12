DENİZLİ (İHA) - - Kuraklık buğday rekoltesini düşürünce un fiyatları arttı

Başkan Eşme: "Kuraklıktan ürün olmadı, un zammının nedeni biz değiliz"

DENİZLİ - Denizli Zahireciler Odası Başkanı Himmet Eşme, yaz aylarında yaşanan kuraklık nedeniyle buğday rekoltesinde düşüş yaşandığını ve bunun da fiyatlara yansıdığını belirtti.

Yaz aylarında yaşanan aşırı sıcak ve kurak hava nedeniyle Denizli'de olduğu gibi tüm Türkiye'de buğday rekoltesinde yüzde 70 oranında düşüş yaşandı. Yaşanan kayıp nedeniyle buğday ve un fiyatının yükseldiğini belirten Denizli Zahireciler Odası Başkanı Himmet Eşme, yapılan zamların kendileriyle bir ilgisinin olmadığını söyledi. Yazın 25 kilogramlık çuvallarda 95 TL'den satılan ekmeklik unun bugün 180 liradan satıldığına dikkat çeken Başkan Eşme, "Yazın kuraklıktan dolayı buğdaylarımız olmadı. Şuanda vatandaşlarımız her gelişinde biz tepki alıyoruz. Fiyatları biz artırıyor gibi görüyorlar. Fakat gerçekten buğday rekoltesi düşük olduğu için vatandaş bunu bilmiyor. Her gelen zammı siz yapıyorsunuz diye bize uyarı yapıyorlar. Bize kızarak gelmeyesiye dükkandan çıkıp gidiyor. Şu anda ekmek fiyatlarına gelen zamlardan 2.5 lira olduğu zaman 50 kilogram unun fiyatı 220 lira idi. Şu an 400 lira civarında 50 kilo unun maliyeti. Yılbaşında tekrar ekmek fiyatını güncelleneceğini tahmin ediyorum. Şu anki un fiyatı 25 kilo un ortalama 180 lira. Unun kilogramı 7-8 liraya geliyor gerçekten zor bir durumdayız. Şu anda devletimizin dıştan ithalat yapması gerekiyor. Buğdayları temin edip ekmek fiyatı ve unun fiyatını düşünmesi gerekiyor" dedi

