KURAKLIK, BUCAK ÇÖREK OTUNU DA ETKİLEDİ

BURDUR'un Bucak ilçesinde çörek otu hasat sezonu başlarken, üreticiler kuraklık nedeniyle önemli ölçüde verim kaybı yaşadıklarını söyledi.

BURDUR'un Bucak ilçesinde çörek otu hasat sezonu başlarken, üreticiler kuraklık nedeniyle önemli ölçüde verim kaybı yaşadıklarını söyledi. Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel bu yıl çörek otunda ekim alanı artmasına rağmen kuraklık nedeniyle rekoltede geçen yıla göre düşüş beklediklerini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'nin geçen yılki çörek otu üretiminin yüzde 25'inin gerçekleştirildiği Bucak'ta bu yılki hasat sezonu başladı. Bölgede son 10 yılda çörek otu ekim alanı genişlerken, bu yıl kuraklık nedeniyle verim düştü. Üreticiler verimdeki düşüş nedeniyle bekledikleri rekolteyi elde edemediklerini söyledi.

'KURAKLIKTAN DOLAYI YÜZDE 70 ÜRÜN KAYBIMIZ VAR'

Üretici Hüseyin Ulusan, çörek otunun arpa, buğday ve haşhaşa göre daha karlı olduğunu belirtirken, "Bu yıl bahar yağmurlarının olmaması, yaşanan kuraklıktan dolayı yüzde 70 ürün kaybımız var. Geçen yıllarda bir dönüm yerden 80 ile 110 kilo çörek otu hasat edebilirken bu yıl 15 ile 35 kilo hasat gerçekleştirebildik. Bu yıl ön elemesi yapılmış çörek otunun kilosunu 23 TL'den satabiliyoruz" dedi.

'EN BÜYÜK ALICISI ABD'

Çörek otu üreticisi ve ihracatçısı veteriner hekim Mehmet Ulusan, "Bucak'ta çörek otu üretimi hala ata tohumundan yapılmakta ve ihracat oranı da çok yüksek. Bucak çörek otunun en büyük alıcısı ABD olurken, Kanada, İngiltere ve Almanya gibi ülkelere yoğun ihracat yapılmaktadır. Bucak çörek otu bu ülkelere gidiyor" diye konuştu.

ÇÖREK OTU KALİTESİ YÜKSEK

Bucak Ziraat Odası Başkanı Bilal Özel ise Bucak çörek otunun coğrafi işaret tescil belgesi alması için haziran ayı içerisinde girişim başlattıklarını belirtti. Son 10 yılda ilçede çörek otu yetiştiriciliğine ilginin arttığına dikkati çeken Özel, 20 bin dekara ulaşan alandan elde edilen ürünlerin tıbbi aromatik bitki olarak ilaç ve yağ sanayisinde kullanıldığını aktardı. Bucak'ta üretilen çörek otu kalitesinin yüksek olduğunu ve üretimde ata tohumu kullandıklarını vurgulayan Özel, "Burada yetişen çörek otundaki 'kimokin' etken madde değeri yüzde 8'e kadar çıkıyor. Dünyanın diğer yerlerinde yetişen çörek otlarında ise bu değer yüzde 3 seviyesinde kalıyor" dedi.

'BUCAK ÇÖREK OTUNUN YÜZDE 80'İ İHRAÇ OLUYOR'

Bu yıl çörek otunda ekim alanı artmasına rağmen kuraklık nedeniyle rekoltede geçen yıla göre düşüş beklediklerini vurgulayan Bilal Özel, şöyle dedi:

"Uluslararası piyasalarda marka değeri oluşması, analiz veri değerlerinin yüksek olması nedeniyle Bucak çörek otuna rağbet oldukça artmaktadır. Biz üreticiler olarak çörek otundan memnunuz, verim olarak Türkiye ortalamasının altında, kalite olarak üstündeyiz. Bucak çörek otunun yüzde 80'i ihraç oluyor. 5,5 milyon dolar civarında ülkemize katma değer sağlıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı