Kuraklık Baraj ve Göletlerde Su Seviyesini Düşürdü

Sorgun'da sonbahar ve kış mevsiminin kurak geçmesi ve mevsim normallerinin altında yağış düşmesi nedeniyle, dereler ve göletlerdeki su seviyesi kuruma noktasına geldi.

Sorgun Çiftçi Koruma Derneği Başkanı Rıfat Yiğit, bu yıl havaların çok kurak gittiğini, gerek sonbahar, gerekse kış mevsiminde, yok denecek kadar az yağış olduğunu söyledi.



Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin yeterli yağış almamasından dolayı baraj, gölet ve derelerdeki su seviyesinin düştüğünü ifade ederek, suyun ekonomik kullanılmaması durumunda, yaz mevsiminde büyük sıkıntı yaşanacağını belirtti.



Suyun bilinçli bir şekilde kullanılması ve israf edilmemesi gerektiğini vurgulayan Yiğit, "Suyu her zaman ekonomik kullanmak zorundayız. Son yıllarda yaşanan iklim değişikliğinden en çok yeraltı su kaynakları etkilendi. Gerek sulama amaçlı kullandığımız suları, gerekse yer altı kaynak sularını dikkatli kullanılmaması önümüzdeki yıllarda su sıkıntısının daha büyük boyutlara ulaşmasına neden olacaktır." dedi.

Yiğit, "Bu kış mevsiminde çok az kar yağması, bir yandan kuraklığı tetiklerken, diğer yandan da ekili arazinin olumsuz etkilenmesine neden oldu. Bu nedenle çiftçilerimizin su kullanımında daha dikkatli olmaları gerekiyor." diye konuştu.