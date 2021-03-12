Kuraklık Ayvalık'ı vurdu, dev yunus balığının ölüsü bulundu
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Kuraklık Ayvalık'ı vurdu, dev yunus balığının ölüsü bulundu

12.03.2021 12:56 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:23

Kuraklık Ayvalık'ı vurdu, dev yunus balığının ölüsü bulundu Cunda adasında karaya vuran 3 metrelik ölü yunus balığı ada sakinlerini endişelendirdi BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda adasında kuraklık sonrası karaya vuran yaklaşık 3 metre boyundaki yunus balığı...

Kuraklık Ayvalık'ı vurdu, dev yunus balığının ölüsü bulundu

Cunda adasında karaya vuran 3 metrelik ölü yunus balığı ada sakinlerini endişelendirdi

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda adasında kuraklık sonrası karaya vuran yaklaşık 3 metre boyundaki yunus balığı vatandaşları endişelendirdi.

Edinilen bilgiye göre, yeni yol mevkiinde sabah yürüyüşe çıkan vatandaşlar 42'inci sokağın denizle birleştiği sahil kısmında kumun üzerinde bir cisim olduğunu farketti. Yanına gittiklerinde kumun üzerindeki cismin ölmüş bir yunus balığı olduğunu anlayan vatandaşlar Ayvalık Belediyesi Veteriner işlerini arayarak bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler ölçümlerde 2 metre 80 santim boyunda çıkan yaklaşık 150 kilogram ağırlığındaki karaya vurmuş yunus balığının ölüsünü iş makinesiyle kumsaldan alıp başka bir yere gömülmek üzere Ayvalık Belediyesine ait araca koydu. Yunus balığının ne şekilde öldüğü anlaşılamazken ölen yunus balığının aynı çevrede denizde dolaşan 3 adet yunus balığından biri olduğu iddia edildi.

Bölgede bir süredir kuraklık yaşandığı ve denizin çekilmesi dikkat çekti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kuraklık Ayvalık'ı vurdu, dev yunus balığının ölüsü bulundu
Kuraklık Ayvalık'ı vurdu, dev yunus balığının ölüsü bulundu
Kuraklık Ayvalık'ı vurdu, dev yunus balığının ölüsü bulundu
Kuraklık Ayvalık'ı vurdu, dev yunus balığının ölüsü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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