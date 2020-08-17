Kuraklık ayçiçeği verimin düşürdü
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Kuraklık ayçiçeği verimin düşürdü

- Kuraklık ayçiçeği verimin düşürdü Türkiye'nin yüzde 30'luk yemeklik ihtiyacı karşılanıyordu, kuraklık üretimi vurdu Türkiye'nin yemeklik yağ ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayan ve 900 bin dekar ayçiçeği ekilen Edirne'de, ayçiçeği tarlaları kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle kuruma...

17.08.2020 13:36 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:54

- Kuraklık ayçiçeği verimin düşürdü

Türkiye'nin yüzde 30'luk yemeklik ihtiyacı karşılanıyordu, kuraklık üretimi vurdu

EDİRNE - Türkiye'nin yemeklik yağ ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayan ve 900 bin dekar ayçiçeği ekilen Edirne'de, ayçiçeği tarlaları kuraklık ve aşırı sıcaklık nedeniyle kuruma noktasına geldi. Aşırı hava sıcaklığı sebebiyle erken olgunlaşan ayçiçeğindeki ciddi verim düşüklüğü çiftçiyi hayal kırıklığına uğrattı.

Türkiye'nin ayçiçeği üretiminin önemli bir bölümünün yapıldığı ve ayçiçeğinin anavatanı olarak bilinen Edirne'de, çiftçilerin el emeği, göz nuru ile tarlalarını işleyerek hazırladıkları topraklarında yetişen ayçiçeğinde hasat başladı.

Ayçiçeğinde hüzünlü hasat

Edirne'de kış mevsimin kurak geçmesinden dolayı ayçiçeği veriminde durumun çok kötü olduğunu açıklayan Edirne Ziraat Odası eski Meclis Başkanı Erdal Akgün, kış mevsimin de yağan yağışların toprağı doyurmadığını belirterek, ayçiçeğinin depolama yapamadığını söyledi. Aşırı sıcaklıklar nedeniyle ayçiçeğinin çabuk olgunlaştığının altını çizen Akgün, bölgede hava sıcaklıklarının gece gündüz devam ettiğini belirterek, kurak bir mevsimle birlikte ayçiçeği hasadının hüzünlü başladığını anlattı.

Durum iç açıcı değil

Hasadı yapılan ayçiçeği tarlalarında incelemelerde bulunduğunu önemle ifade eden Akgün, ciddi verim düşüklüğü yaşandığını anlatarak, "durum iç açıcı değil, özellikle sıcaklıklar nedeniyle olgunlaşan ayçiçeğinde verim çok daha kötü" açıklamasında bulundu.

Kuraklık ayçiçeği verimin düşürdü

Kaynak: İHA

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