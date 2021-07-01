Kuraklık arıcılığı vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuraklık arıcılığı vurdu

Kuraklık arıcılığı vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Küresel iklim değişikliğinin etkisi altında olan Türkiye'de 2021 yılında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi arıcılığı da etkiledi.

Küresel iklim değişikliğinin etkisi altında olan Türkiye'de 2021 yılında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi arıcılığı da etkiledi.

Van'da istenilen yağışların olmaması, havanın aşırı ısınmasıyla birlikte doğada açan çiçekler kısa sürede kururken, kovandan çıkan arılar ise kuraklık nedeniyle polen ve nektar bulmakta zorlanınca bal üretimi de sıkıntıya girdi. Kovanından çıkan ancak yeteri kadar polen ve nektar toplayamayan arılar aç kalmaya başlarken, buna bağlı olarak bal üretiminde de düşüş yaşandı. Yağış azlığı nedeniyle bitkilerin kuruduğu Van'da bu yıl bal üretimi azaldı. Yeterli yağışların olmaması sonucu bitkilerin kuruması nedeniyle yıllık bin 200 ton civarında bal üretimi yapılan Van'da bu yıl bal üretiminde büyük düşüş bekleniyor.

"Bal üretiminde yüzde 80 düşüş yaşanacak"

İHA muhabirine konuşan Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, kuraklık nedeniyle bal üretiminde yüzde 80 düşüş yaşayacaklarını söyledi. Tandoğan, "Kuraklık ve ısınmanın etkilerini iliklerimize kadar yaşıyoruz ve gündelik hayatımıza kadar etkiliyor. Bu yıl özellikle Doğu ve Güneydoğu yöresinde yağmur yağmayışı, sıcakların ortalamanın üstünde seyir etmesi son derece hayati bir duruma denk geldi. Yağışların olmamasından dolayı doğanın erken kuruması çiçeklerin de olmamasını etkiledi ve bu anlamda inanılmaz bir kuraklık yaşadığımızı görüyoruz. Bu da bal verimimizi çok ciddi bir boyutta etkileyecek" dedi.

"Bal arıları yok olmayla karşı karşıya"

Bal veriminde yüzde 70 ila 80 oranında düşüş yaşanacağını kaydeden Tandoğan, "Daha önemlisi ise balın olmadığı sene arıların da ölüm tehlikesi, özellikle kış mevsimini atlatamaması, yeterince beslenememesinden dolayı hastalık ve zararlara karşı bağışıklık sistemini kaybediyor. Bu da önümüzdeki sezonun arı ölümlerinin çok fazla olacağını gösteriyor. Küresel ısınma son derece kendini hissettirdi. Son derece kaygı ve endişe içindeyiz. Sektörümüzle alakalı ne yapacağımızla ilgili hiçbir planımız yok. Bekleyip ne olacağına bakacağız çaresizce. Son 30 yıldır konuşulan küresel ısınma ile ilgili her insanın, her bireyin üzerine düşeni yapması ve özellikle doğayı hunharca bir şekilde kullanmaması, doğa dengesini bozabilecek eylemlerde bulunmaması gerekiyor. 2 yıl daha aynı kuraklık yaşanırsa elimizde hiç arı kalmayabilir, bal arıları yok olmayla karşı karşıya kalmış durumda" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sarp dağlar 12 tünelle aşılarak Şırnak ile Van birbirine bağlanacak
Sarp dağlar 12 tünelle aşılarak Şırnak ile Van birbirine bağlanacak
Güne düşüşle başlayan dolar, 8,70'ten işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar, 8,70'ten işlem görüyor
Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir
Magazin Brad Pitt Ezgi Mola Taner Ölmez Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuraklık arıcılığı vurdu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 01:22:54. #1.14#

title