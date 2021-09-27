KURAKLIK ARICILARI DA VURDU; BAL VERİMİNDE YÜZDE 60 DÜŞÜŞ - Haberler
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KURAKLIK ARICILARI DA VURDU; BAL VERİMİNDE YÜZDE 60 DÜŞÜŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da yaşanan kuraklık, bu yıl arıcıları da olumsuz etkiledi.

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR'da yaşanan kuraklık, bu yıl arıcıları da olumsuz etkiledi. Yeterli polen bulamayan arılar da bal üretemedi, yavrulayamadı. Diyarbakır Karacadağ bölgesinde arıcılık yapan Cuma Tunç Bal veriminden yüzde 60'nin üstünde düşüş var. Bu yıl yüzde 40 bal alınabildi. Yüzde 60 kayıp var diyebilirim. Fiyatlar, tüketiciyi de etkileyecek dedi.

Diyarbakır'daki Karacadağ yöresi, yoğun bitki örtüsü nedeniyle arıcıların en çok tercih ettiği bölgelerden biri. Ancak bu yıl yaşanan kuraklık, bölgedeki bitki örtüsünü neredeyse yok etti. Arıcılar, özellikle yüksek kesimlere giden yolların üzerine kovanlarını bırakıyor.

Arıcı Cuma Tunç, ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle diğer kesimler gibi kendilerinin de etkilendiğini belirterek, şunları söyledi

Bölgede nisan ayından sonra hiç yağmur yağmadı. Flora çok zayıftı. Arıcılar, taşınma imkanları olduğu için birçok şartları zorlayarak ülkenin diğer yerine dağıldı. Mesela Çukurova'dan gelen arıcılarımız, bölgedeki kuraklık sonucu üçgül çiçeğinin olmaması nedeniyle Muş Ovası'na, Bingöl Karlıova'ya, Erzurum'a, Van'a kadar dağıldı. Yaylalarda da aynı sıkıntıyı yaşadık. Çünkü kuraklıktan dolayı birçok bitki gelişmedi. Bunların başında gevenden sonra arıcının umut kaynağı olan tütsü bitkisi dediğimiz tütsü dikeni var. O da kuraklıktan dolayı bu sene yeşermedi. Doğuya giden arıcılar, tütsünden de bal alamadı.

'BAL VERİMİNDE YÜZDE 60 DÜŞÜŞ VAR'

Diyarbakır'da arıcılıkla uğraşan ortalama bin ailenin olduğunu belirten Tunç Bunların her kolonisinde tahminime göre, ortalama 350 kovan bulunuyor. Diyarbakır'da 150 bin civarında kolonimiz var. Bunların tamamı kuraklıktan etkilendi. Bal veriminden yüzde 60'nin üstünde düşüş var. Bu yıl yüzde 40 bal alınabildi. Yüzde 60 kayıp var diyebilirim. Fiyatlar, tüketiciyi de etkileyecek. Nedeni ise arıcı yeteri kadar ürün alamadı. Birçok masraf yaptı. Nakliyesidir, işçisidir, gittiği yerlerde ödediği yer kiralarıdır. Bunların hepsi arıcıyı bir maliyet sağladı diye konuştu.

KURAKLIK ARICILARI DA VURDU; BAL VERİMİNDE YÜZDE 60 DÜŞÜŞ

KURAKLIK ARICILARI DA VURDU; BAL VERİMİNDE YÜZDE 60 DÜŞÜŞ

KURAKLIK ARICILARI DA VURDU; BAL VERİMİNDE YÜZDE 60 DÜŞÜŞ

KURAKLIK ARICILARI DA VURDU; BAL VERİMİNDE YÜZDE 60 DÜŞÜŞ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: KURAKLIK ARICILARI DA VURDU; BAL VERİMİNDE YÜZDE 60 DÜŞÜŞ - Haberler
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