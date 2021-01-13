Konya Ovası, 7 ay sonra yağışa kavuştu
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Konya Ovası, 7 ay sonra yağışa kavuştu

13.01.2021 14:30 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:40
Konya Ovası, 7 ay sonra yağışa kavuştu

KONYA'da dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan fırtına, yerini kent merkezinde yağmura, yüksek kesimlerde ise kar yağışına bıraktı.

KONYA'da dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan fırtına, yerini kent merkezinde yağmura, yüksek kesimlerde ise kar yağışına bıraktı. Kuraklığın yaşandığı Konya Ovası da, yaklaşık 7 ay sonra yağışa kavuştu.  

Konya ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan ve hayatı olumsuz etkileyen fırtına, öğle saatlerinden itibaren yerini yağışa bıraktı. Kent merkezinde yağmur etkili olurken, Seydişehir, Derbent, Ilgın, Kadınhanı ve Kulu ilçelerinin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oldu. Konya Ovası da yaklaşık 7 ay sonra yağışa kavuştu. Uzun zamandır yağış almayan kent merkezinde yaşayanlar da, öğleden sonra bastıran yağmur yağışını sevinçle karşıladı.


- Konya
Konya Ovası, 7 ay sonra yağışa kavuştu
Konya Ovası, 7 ay sonra yağışa kavuştu
Konya Ovası, 7 ay sonra yağışa kavuştu
Konya Ovası, 7 ay sonra yağışa kavuştu
Konya Ovası, 7 ay sonra yağışa kavuştu
Konya Ovası, 7 ay sonra yağışa kavuştu
Konya Ovası, 7 ay sonra yağışa kavuştu
Konya Ovası, 7 ay sonra yağışa kavuştu
Konya Ovası, 7 ay sonra yağışa kavuştu
Konya Ovası, 7 ay sonra yağışa kavuştu
Konya Ovası, 7 ay sonra yağışa kavuştu
Konya Ovası, 7 ay sonra yağışa kavuştu
Konya Ovası, 7 ay sonra yağışa kavuştu
Konya Ovası, 7 ay sonra yağışa kavuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan DÖNMEZ

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