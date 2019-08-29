Kuraklık 5 bin yıllık taş anıtları ortaya çıkardı

Kuraklık 5 bin yıllık taş anıtları ortaya çıkardı

İber yarımadasının metalitik anıtları, yaklaşık 60 yıldır bataklıkta kaybolmuş durumdayken yaşanan olağanüstü kuraklık nedeniyle unutulmaktan kurtuldu.

29.08.2019 11:30
Kuraklık 5 bin yıllık taş anıtları ortaya çıkardı

İber yarımadasının metalitik anıtları, yaklaşık 60 yıldır bataklıkta kaybolmuş durumdayken yaşanan olağanüstü kuraklık nedeniyle unutulmaktan kurtuldu.


Dolmen de Guadalperal, yarımadanın başlıca metalitik anıtlarından biri iken 1963 yılında İspanya'da diktatör Franco rejimi zamanında inşa edilen hidrolik yapı Valdecanas'un suları altında kayboldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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