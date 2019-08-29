Kuraklık 5 bin yıllık taş anıtları ortaya çıkardı

29.08.2019 11:30

İber yarımadasının metalitik anıtları, yaklaşık 60 yıldır bataklıkta kaybolmuş durumdayken yaşanan olağanüstü kuraklık nedeniyle unutulmaktan kurtuldu.



Dolmen de Guadalperal, yarımadanın başlıca metalitik anıtlarından biri iken 1963 yılında İspanya'da diktatör Franco rejimi zamanında inşa edilen hidrolik yapı Valdecanas'un suları altında kayboldu. Euronews.com'da Görüntüle