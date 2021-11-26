Kuraklığın vurduğu 'kuş cenneti' Gölünyazı kurudu - Haberler
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Kuraklığın vurduğu 'kuş cenneti' Gölünyazı kurudu

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Kuraklığın vurduğu 'kuş cenneti' Gölünyazı kurudu

Çorum'da Türkiye'nin sayılı 'kuş cennetleri' arasında yer alan Gölünyazı, tamamen kurudu.

ÇORUM (İHA) - Çorum'da Türkiye'nin sayılı 'kuş cennetleri' arasında yer alan Gölünyazı, tamamen kurudu. Bataklığa dönüşen Gölünyazı havadan görüntülendi.

Türkiye'nin geçtiğimiz yıl en az yağış alan ili olan Çorum'da bu yıl da yağışların mevsim normallerinin altında olması sebebiyle, barajlarda su seviyesi düşmeye devam ediyor. Kuraklığın etkileri de ürkütücü boyutlara ulaşmaya devam ediyor. Kırkdilim mevki'inde çok zengin yaban hayatı barındırmasının yanı sıra, yörenin su rejimini düzenleyen, iklimi yumuşatan, tortu ve zehirli maddeleri tutarak suyun kalitesini arttıran özellikleri ile bilinen 'kuş cenneti' Gölünyazı, kuraklık sebebiyle susuz kaldı.

KUŞ CENNETİ BATAKLIĞA DÖNDÜ

Kuraklıkla birlikte gölde yaşayan kuş türleri de bölgeyi terk etti. Bataklığa dönen kuş cenneti artık kuşlar yerine sazlıklara ev sahipliği yapıyor. Kuruyan kuş cenneti drone ile havadan görüntülendi. Çok sayıda kuş türünün kışlak olarak kullandığı Gölünyazı Nisan ayında yanmış, yangında sazlık alan küle dönmüştü.

"ŞİMDİ NE KUŞLAR NE BALIKLAR VAR"

Gölünyazı'yı görmek için sürekli bölgeye geldiğini söyleyen Burhan Tuğlacı, karşılaştığı manzara karşısında büyük üzüntü yaşadığını ifade ederek, "Gölünyazı eskiden kuşların kışladığı bir alandı. Bataklık değildi. Ancak şimdi ne kuşlar ne balıklar var. Her taraf kurumuş. Bataklığa dönmüş. Gölünyazı'nda ciddi bir kuraklık söz konusu. İnşallah bu kış mevsiminde yeterli yağış olursa Gölünyazı'yı eski günlerdeki gibi görmek istiyoruz" dedi.

(Muhammed Muttalip Yalçın- Bülent Özkaleli-İHA)

Kuraklığın vurduğu 'kuş cenneti' Gölünyazı kurudu

Kuraklığın vurduğu 'kuş cenneti' Gölünyazı kurudu

Kuraklığın vurduğu 'kuş cenneti' Gölünyazı kurudu

Kuraklığın vurduğu 'kuş cenneti' Gölünyazı kurudu

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