Kuraklığın etkili olduğu barajda Afrika'yı aratmayan görüntüler
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Kuraklığın etkili olduğu barajda Afrika'yı aratmayan görüntüler

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Haberler | 3. Sayfa

Kuraklığın etkili olduğu barajda Afrika'yı aratmayan görüntüler Sivas'ta Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya Barajı yaşanan kuraklık sebebiyle adeta hayvanlara mera oldu.

Kuraklığın etkili olduğu barajda Afrika'yı aratmayan görüntüler

Sivas'ta Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya Barajı yaşanan kuraklık sebebiyle adeta hayvanlara mera oldu. Büyükbaş hayvanların barajda karşıdan karşıya geçtigi görüntüler belgeselleri aratmadı

SİVAS - Sivas'ta Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya Barajı yaşanan kuraklık sebebiyle adeta hayvanlara mera oldu. Büyükbaş hayvanların barajda karşıdan karşıya geçmesi ise belgeselleri aratmadı.

Dünyayı etkisi altına alan kuraklık ülkemizde de kendisini gösteriyor. Yağışların azalması ve iklim değişiklikleriyle birlikte baş gösteren kuraklık her geçen gün daha da artarak ilerliyor. Barajların ve göllerin sularının çekilmesiyle tarım başta olmak üzere birçok alan olumsuz etkileniyor. Sivas'ın Suşehri ilçesinde bulunan Kılıçkaya Barajı adeta alarm veriyor. Vatandaşların yaklaşmaya korktuğu baraj, şimdilerde hayvanlara mera oldu. Kılıçkaya Barajı'nda önceki yıllarda karşıya geçmek için barajın kenarını dolaşan büyükbaş hayvanlar suların çekilmesiyle sudan yüzerek karşıya ulaşıyorlar. Hayvanların baraja girerek karşıdan karşıya geçmesi bir yandan durumun vahametini gözler önüne sererken bir yandan eşsiz görüntüler ortaya çıkardı. Hayvanların baraj içerisindeki görüntüleri Afrika'da çekilen belgeselleri aratmadı.

Yaklaşık 200 metre çekildi

Kılıçkaya Barajı'nda balık tutan Mehmet Efe Çağlar, "Her zaman gelmekte olan su bu sene fazla gelmedi. Mesela biz buralarda teknelerle gezerdik şimdi hayvanlar otlanıyor. Bu sene kuraklık devam etmekte. Yağmur yağmadı, ırmaklarda fazla su yok. İklimsel değişiklikler derken, kar da yağmadı bu sene su az bu yüzden. Su yaklaşık 200 metre falan çekildi" dedi.

Hayvanlarını otlatmaya gelen Mahmut Eren ise, "Burası Sivas Suşehri Kılıçkaya Barajı. Önceden burası suyla dolu olurken hayvanlar burada otlayamıyordu. Karşıya da geçemiyorlardı. Hayvanlar baraj kenarında yayılıyorlardı. Şimdi su olmadığı için karşıya gidip geliyorlar" şeklinde konuştu.

Kuraklığın etkili olduğu barajda Afrika'yı aratmayan görüntüler
Kuraklığın etkili olduğu barajda Afrika'yı aratmayan görüntüler
Kuraklığın etkili olduğu barajda Afrika'yı aratmayan görüntüler
Kuraklığın etkili olduğu barajda Afrika'yı aratmayan görüntüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş

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