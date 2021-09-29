Kuraklığın etkilediği Meriç Nehri'nde kum adacıklarının alanı genişliyor - Haberler
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Kuraklığın etkilediği Meriç Nehri'nde kum adacıklarının alanı genişliyor

AA / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne'de son aylarda yaşanan kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı olarak su seviyesi düşen Meriç Nehri'nde kum adacıklarının kapladığı alanlar genişliyor.

EDİRNE (AA) - Edirne'de son aylarda yaşanan kuraklık ve tarımsal sulamaya bağlı olarak su seviyesi düşen Meriç Nehri'nde kum adacıklarının kapladığı alanlar genişliyor.

Kaynağını aldığı Bulgaristan ve Edirne'de yağışların azalması nedeniyle Meriç Nehri'nde son dönemlerin en düşük su seviyesi gözleniyor.

Özellikle kış aylarında zaman zaman taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri bu kez su seviyesinin azalmasıyla dikkati çekiyor.

Nehrin debisi Kirişhane İstasyonu'ndaki ölçümde saniyede 58 metreküpe kadar geriledi.

Debinin düşmesi ve su seviyesinin azalmasıyla Meriç Nehri yatağında kum adacıkları oluştu. Üzerinde bitkilerin yetiştiği adacıklar, balıkçıl kuşlar ve martıların konar yeri haline geldi.

Taban kumu suyun sığlığı nedeniyle daha çok görünür oldu. Ortaya çıkan adacıkların kapladığı alan gün geçtikçe genişliyor.

Kuraklığın etkilediği Meriç Nehri'nde kum adacıklarının alanı genişliyor

Kuraklığın etkilediği Meriç Nehri'nde kum adacıklarının alanı genişliyor

Kuraklığın etkilediği Meriç Nehri'nde kum adacıklarının alanı genişliyor

Kuraklığın etkilediği Meriç Nehri'nde kum adacıklarının alanı genişliyor
AA / Gökhan Zobar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kuraklığın etkilediği Meriç Nehri'nde kum adacıklarının alanı genişliyor - Haberler
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