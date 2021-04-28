Kuraklığın baş gösterdiği Iğdır'da araziler sulanıyor
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Kuraklığın baş gösterdiği Iğdır'da araziler sulanıyor

Kuraklığın baş gösterdiği Iğdır'da araziler sulanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

İlkbahar mevsimi gelmesine rağmen her sene etkili olan nisan yağmurlarının bu sene yağmadığı Iğdır'da vatandaşlar kendi imkanlarıyla arazilerini sulamaya başladı.

İlkbahar mevsimi gelmesine rağmen her sene etkili olan nisan yağmurlarının bu sene yağmadığı Iğdır'da vatandaşlar kendi imkanlarıyla arazilerini sulamaya başladı.

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı olan ve merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kırçiçeği köyünde yaşayan çiftçiler, nisan yağmurlarının bu sene etkisini göstermemesinden dolayı kuraklık riskiyle karşı karşıya kalan arazilerini sulamak için kolları sıvadılar. Köy alanına yakın dere yataklarından ve göletlerden kendi imkanlarıyla köye ait hendeklere su taşıyan çiftçiler, bu şekilde arazilerini suluyor. Yağmurun bu sene yağmamasının kuraklığın belirtisi olduğunu belirten arazi sahipleri, zor zamanlar geçirdiklerini söylediler.

Bu sene yağmurun yağmamasından dolayı büyük sıkıntı yaşadıklarını belirten çiftçilerden Tahir Kaya, "Bu sene kuraklıktan dolayı çok mağduruz. Dere yataklarından ve su göletlerinden hendeklere su çekiyoruz. Çektiğimiz su ne kadar yeterli olabilir ki? Bizleri ancak birkaç saatliğine idare ediyor. Ondan sonra getirdiğimiz suda bitiyor ve biz de bunun mağduriyetini oldukça fazla yaşıyoruz. Her sene ilkbahar mevsiminin gelmesiyle beraber yağmurlar etkisini göstermeye başlıyordu ve biz de bu yağan yağmurlardan faydalanıyorduk. Ancak bu sene yağmur yağmadığı için Iğdırlı çiftçiler olarak sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

"Umarım en kısa sürede yağmur yağar"

Arazilerinin zarar görmemesi için sulama çalışmalarına başladıklarını kaydeden Kaya, "Yağmurun yağmaması ile beraber rüzgar da etkisine arttırınca arazilerimiz hep kurudu ve yandı. Bu sene ekinlerden fayda göreceğimizi zannetmiyorum. Bir gün boyunca getirdiğimiz su ancak iki kişiye yetiyor. Yaşadığımız köy 60 haneden oluşuyor. Günde iki kişi bu suyu kullandığı zaman bir dahaki sefere ancak 1 ay sonra bu iki vatandaş su elde edebilme imkanına sahip oluyor. Kendi imkanlarımızla getirebildiğimiz su bize ancak bu kadar yetiyor. Umarım en kısa sürede yağmur yağar ve biz de bu sıkıntıdan kurtuluruz" diye konuştu. - IĞDIR

Kuraklığın baş gösterdiği Iğdır'da araziler sulanıyor
Kuraklığın baş gösterdiği Iğdır'da araziler sulanıyor
Kuraklığın baş gösterdiği Iğdır'da araziler sulanıyor
Kuraklığın baş gösterdiği Iğdır'da araziler sulanıyor
Kuraklığın baş gösterdiği Iğdır'da araziler sulanıyor
Kuraklığın baş gösterdiği Iğdır'da araziler sulanıyor
Kuraklığın baş gösterdiği Iğdır'da araziler sulanıyor
Kuraklığın baş gösterdiği Iğdır'da araziler sulanıyor
Kuraklığın baş gösterdiği Iğdır'da araziler sulanıyor
Kuraklığın baş gösterdiği Iğdır'da araziler sulanıyor
Kuraklığın baş gösterdiği Iğdır'da araziler sulanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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