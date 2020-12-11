Kuraklığın ardından camilerde yağmur duası yapıldı, yoldan geçenler de duaya katıldı

Kuraklığın ardından camilerde yağmur duası yapıldı, yoldan geçenler de duaya katıldı

BURSA - Türkiye'de cuma namazın ardından topluca camilerde yağmur duası yapıldı. Yapılan duaya yoldan geçen bazı vatandaşlar da "amin" dedi.

Dünya kuraklıkla mücadele ediyor. Yağışların olmaması herkesi tedirgin ediyor. Aralık ayında herkes sanki ilkbaharı yaşıyor. Yaşanan kuraklığın ardından cuma namazı sonrası camilerde topluca yağmur duası yapıldı. Cuma namazını kılmasının ardından herkes ayağa kalkarak, imamın okuduğu duaya "amin" dedi. Yapılan duaya yoldan geçenler de eşlik etti. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadın caminin karşısında durarak ellerini açıp yapılan duaya "amin" dedi. Topluca yapılan yağmur duasının ardından cemaat dağıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS