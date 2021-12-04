Son dakika haberleri! Kuraklığı fırsat bilen belediye ekipleri Van Gölü sahilini çöplerden arındırdı

Van'ın Edremit Belediyesi, kuraklığın etkisiyle çekilen Van Gölü'nün sahilinde temizlik çalışması yürüttü.

Edremit Belediyesi, gölde kuraklığa bağlı meydana gelen çekilmeyle ortaya çıkan atıkların toplanması için çalışma başlattı.

Belediye Başkanı İsmail Say, kurum personeli ve STK temsilcileri ile bir araya geldiği Dil Kaya sahilini çöplerden arındırdı.

Say, gazetecilere yaptığı açıklamada, suyun çekilmesinin fırsat bilerek temizlik çalışması başlattıklarını söyledi.

Doğal zenginliklerin korunması gerektiğine işaret eden Say şöyle konuştu:

"Bir hafta önce bölgede keşif yapmıştık. Özellikle göl suyunun ne kadar çekildiğini hep beraber gözlemledik. Hem bu acı tabloyu gördük hem de suyun çekilmesini fırsat bilip bugün bütün birimlerdeki arkadaşlarımızla, çevreci gönüllü arkadaşlarımızla siz basın mensubu arkadaşlarımızla hep birlikte temizlik yapmaya çalıştık. Bugün burada bulunan herkese Van ve Edremit adına teşekkür ediyorum."