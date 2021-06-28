Kuraklığa Karşı Yer Altında Depolama Çözümü

Türkiye'de 2023 yılına kadar bitirilmesi planlanan 150 adet yer altı su depolama tesisinden 3 tanesi Bursa'da hizmete girdi.

Türkiye'de 2023 yılına kadar bitirilmesi planlanan 150 adet yer altı su depolama tesisinden 3 tanesi Bursa'da hizmete girdi. Tarım ve Orman Bakanlığı suyun korunması için çalışmalarını sürdürüyor. Kuraklığa karşı yürütülen çalışmalar arasında yer altı depolaması da var.

Bakanlık tarafından 2023 yılına kadar Türkiye'de bitirilmesi planlanan 150 adet yer altı su depolama tesisinden Bursa'daki 3 tanesi hizmete girdi. Yer altı barajları sayesinde buharlaşmanın önüne geçilecek, taşkınlara sebep olan kar suları depolanacak.

Yer altı sularının toprak altında bir perde gerisinde toplanması ile oluşturulan depolama alanları (yer altı barajları), yer üstü barajlarına göre daha tercih edilebilir sistemler haline geliyor. Tarihteki sarnıçlar ileri mühendislik yapıları ile birleştirilerek su depolamasında tasarruf ve verim ortaya çıkaracak. Tarım ve Orman Bakanlığı 2023 yılına kadar Türkiye'de 150 adet yeraltı su depolama tesisini bitirilmesini hedefliyor. 2020 yılı sonuna kadar Türkiye'de 19 adet yeraltı depolaması tamamlandı. Bursa, Kocaeli ve Yalova illeri ile sınırlı DSİ 1. Bölge Müdürlüğümüzün hedefi de 2023 yılı sonuna kadar 12 adet yeraltı su depolama tesisi olduğunu belirten Devlet Su İşleri 1 Bölge Müdürü Yüksel Tazegül, Bursa sınırları içerisinde 3 adet yeraltı depolaması tamamlanarak depolama yapmaya başladığını söyledi.

Küresel iklim değişikliklerin sonucu sıcaklıkların artması ve bunun doğal sonucu da buharlaşmanın artması sebebiyle kuraklıkla mücadele için buharlaşmanın olmadığı yeraltı depolamaların önemi ön plana çıktığını ifade eden Tazegül, "Küresel iklim değişikliklerine tedbir hedefli, kış aylarında ani kar erimeleri ve yoğun yağışlarda toprak tarafından süzülemeyen denizlere akan ve taşkınlara sebep olan bu suların yeraltına yönlendirilerek yeraltında biriktirilmesini hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Barakfakıh, Dokuzgözler ve Narlıdere Yeraltı Su Depolaması tesisinde yılda toplam 4 milyon 450 bin metreküp su depolanacaktır. Bu su ile 70 bin nüfusun içme suyu ve sanayicilerimizin kullanma suyu ihtiyacı karşılanacak. 630 bin tarım arazimiz sulanacak. 14 milyon gelir artışı sağlanacaktır. Bu 3 tesisimizin maliyeti 860 bin liradır. Bursa Ovası'nın sahip olduğu yer altı suyu rezervinin tamamı kullanım için tahsis edildiğinden ilave tahsis yapılamamaktadır. Bu sebeple sanayileşmenin olduğu bölgelerde, aşırı yeraltı suyu çekimlerine bağlı olarak yeraltı suyu seviyelerinde ciddi düşmeler meydana gelmektedir. Yeraltı suyu seviye düşümlerini engellemek hedefiyle yapılacak yeraltı depolamaları ile bölgedeki yeraltı suyu potansiyelinin arttırılması sağlanmış olacaktır" şeklinde konuştu. bursa yeraltı depolama baraj DSİ tarım orman

Kaynak: Habermetre