Kuraklığa dikkat çekmek için 200 bisikletli pedal çevirdi
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Kuraklığa dikkat çekmek için 200 bisikletli pedal çevirdi

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez - Haberler | Güncel

- Kuraklığa dikkat çekmek için 200 bisikletli pedal çevirdi Van'ın Gürpınar ilçesinde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde kuraklığa dikkat çekmek için "Su Hayattır" sloganıyla düzenlenen etkinlikte 200 bisikletli pedal çevirdi.

- Kuraklığa dikkat çekmek için 200 bisikletli pedal çevirdi

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde kuraklığa dikkat çekmek için "Su Hayattır" sloganıyla düzenlenen etkinlikte 200 bisikletli pedal çevirdi.

Gürpınar Belediye tarafından bu yıl yaşanan kuraklık ve suyun verimli kullanılmasına dikkat çekmek amacıyla bisiklet etkinliği düzenlendi. Başbulak kaynak suyunda bir araya gelen 200 bisikletli, buradan Gürpark Millet Bahçesi güzergahına hareket etti. İlçe merkezinden geçen bisiklet severler, millet bahçesine vararak 7 kilometrelik parkuru başarıyla tamamladı.

Etkinlikte konuşan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Dünya Bisiklet Günü'nde küresel çapta yaşanan kuraklık ve susuzluğa karşı farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirtti. Suyun başkenti Şehr-i AB'da bisiklet severlerle birlikte dünyaya bir mesaj verdiklerini ifade eden Başkan Tanış, "Küresel ısınmayla birlikte tüm dünya büyük bir sorunla karşı karşıyadır. Dünyada kısıtlı olan içilebilir su kaynaklarımızın önemli bir bölümünde azalma var. Bu kaynaklarımızı koruyarak gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakabiliriz. Tüm canlıların ihtiyacı olan suyun israf edilmemesi ve tasarruflu kullanılmasına dikkat çekmek amacıyla Dünya Bisiklet Günü'nde suyun başkenti Gürpınar'dan mesaj vermek istedik" dedi.

"52 kilometrelik yeni bisiklet yolu inşa edeceğiz"

Etkinlikte bisiklet severlere bir müjde veren Başkan Tanış, Edremit-Gürpınar arasında tarihi Şamran kanalı üzerinde 52 kilometrelik bisiklet yolu çalışması yapılacağını söyledi. Güzergah boyunca üç istasyonun olacağını söyleyen Tanış, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Edremit Belediyemizle birlikte tarihi Şamran kanalı boyunca uzanan bir proje çalışmamız var. Yaklaşık 3 bin yıllık bu tarihi kanalı tanınır kılacak projemizi hayata geçirmek için kurumlarımızla işbirliğimizi sürdüreceğiz. İnşallah yakın zamanda bisiklet kullanımını ve sağlıklı yaşamı destekleyecek yeni projeler ortaya koyacağız."

Yüz ölçümü bakımından Gürpınar ilçesinin Türkiye'nin en büyük ilçesi olduğunu anımsatan Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel ise "Bisiklet kullandırmayı özendirmek için yapılan güzel bir çalışma. Etkinliği düzenleyen belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Bisikleti her alanda ve her zaman kullanmalıyız" diye konuştu.

Etkinliğe Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış'ın yanı sıra Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

(YLM-MSA-Y)

Kuraklığa dikkat çekmek için 200 bisikletli pedal çevirdi
Kuraklığa dikkat çekmek için 200 bisikletli pedal çevirdi
Kuraklığa dikkat çekmek için 200 bisikletli pedal çevirdi
Kuraklığa dikkat çekmek için 200 bisikletli pedal çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez

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