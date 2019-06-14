Kurak iklimli Iğdır, Ünlendi Barajı ile hayat buluyor

Iğdır'da, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kentin su ihtiyacını karşılaması için yapılan Ünlendi Barajı'ndan 29 köye içme suyu sağlayacak isale hattının temelinin atılması dolayısıyla tören düzenlendi.

İl Özel İdaresi ve KÖYDES'in 2019 yılı için yatırım programında yer alan ve 15 milyon 159 bin 220 TL'ye mal olacak içme suyu projesinin 29 köyü kapsayan isale hattının temelinin atılması nedeniyle Tuzluca ilçesi Pirili köyü mevkisinde tören düzenlendi.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, burada yaptığı konuşmada, yapımı tamamlanan Ünlendi Barajı içme suyu arıtma tesisi ve ana isale hattından akacak suyun bölgedeki içme suyu sıkıntısını gidereceğini söyledi.

Köylere gidecek olan suyun projesinin İl Özel İdaresince sürdürüldüğünü ifade eden Ünlü, şunları kaydetti:

"Iğdır merkez ile ilçe belediyelerinin bir an evvel gerekli hazırlıklarını yaparak DSİ Şube Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekiyor. Buradan DSİ'nin Iğdır merkezi ve ilçelerinin içme suyu projesiyle ilgili gelebilecek talebe hazır olduğunu belirtmek istiyorum. Belediyelerimizin bir an evvel bu arıtılmış memba kalitesindeki suyu vatandaşlarımızla buluşturmaları en büyük arzumuzdur."

Konuşmaların ardından Ünlü ve beraberindekiler hatta beton döküp dualar eşliğinde temeli attı.

Proje ile şehir hayat bulacak

Kurak iklimi ile öne çıkan yörenin en önemli projeleri arasında bulunan ve içme suyu ile sulama suyu ihtiyacını karşılayacak barajdan kent merkezi ve 3 ilçenin yanı sıra beldeler, köyler ve mezralara içme suyu sağlanacak.

DSİ tarafından kent merkezi ve Iğdır'ın 3 ilçe merkezlerine kadar getirilen isale hattının belediyenin yapacağı alt yapı çalışmalarıyla tamamlanması sonrası bu alanlardaki vatandaşlar içme suyuna kavuşacak.

Projenin şehrin kırsal kesimine de su sağlanması için yapılacak çalışmalar kapsamında ise İl Özel İdaresi ve KÖYDES, 72 köy ve 6 mezraya içme suyu dağıtılması amacıyla isale hattı yapacak.

Köy ve mezralara yapılacak içme suyu isale hattının şu anda temeli atılan bölümünün yıl sonunda hizmete girmesiyle ilk etapta 29 köy içme suyuna kavuşacak.

Diğer köy ve mezralara içme suyu sağlayacak isale hattı ise 3 yıl içinde tamamlanacak.

Baraj ile şehrin sulama amaçlı su ihtiyacının karşılanması için gerçekleştirilen çalışmaların da sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA