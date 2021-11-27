"Kuracağımız her güneş enerjisi santrali dövize bağlı enerji ile bağımızı kesecek"

" Türkiye'de Güneş Enerji Yatırımları" panelinde güneş enerji sektörünü değerlendiren Solarçatı Ceo'su Utku Korkmaz, "Bugün kuracağımız her güneş enerjisi santrali çocuklarımızın dövize bağlı enerjiyle bağını kesecek ve refah seviyelerini arttıracak. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları arasında en fazla potansiyele sahip olduğu güneş enerjisinin elektrik üretimi amacıyla değerlendirilmesi durumunda elektrik üretiminde kaynak çeşitliliğinin sağlanmasına yeni bir boyut getirilmiş olacak" diye konuştu.

Antalya'da düzenlenen 11. Türkiye Enerji Zirvesi'nde Solar Sponsoru olan Solarçatı CEO'su Utku Korkmaz, "Türkiye'de Güneş Enerji Yatırımları" panelinde güneş enerji sektörünü değerlendirdi. 2017'den beri güneş enerjisi sistemleri hizmetleri verdiklerini belirten Korkmaz, "Bugün kuracağımız her güneş enerjisi santrali dövize bağlı enerjiyle bağımızı kesecek ve refah seviyemizi arttıracak. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları arasında en fazla potansiyele sahip olduğu güneş enerjisinin elektrik üretimi amacıyla değerlendirilmesi durumunda elektrik üretiminde kaynak çeşitliliğinin sağlanmasına yeni bir boyut getirilmiş olacak. İthal enerji kaynaklarına olan bağımlılığın azaltılması, bu şekilde enerjide arz güvenliğinin sağlanmasına yönelik çabalara katkıda bulunulması da mümkün olabilecek. Türkiye'nin enerji üretiminde yenilenebilir enerjinin payının artması gerekiyor. Hem ülke olarak net sıfır emisyon hedefine giden yolda ivme kazanmamız hem de ülkemizde Yeşil Mutabakat'a uyum ve ucuz enerjiye erişim gibi sorunların üstesinden gelmemiz için devletin ve devlet kurumlarının yanı sıra, özel sektörün ve elbette finansman sağlayıcıların katılımı son derece önemli. Birçok güçlü bir finans kuruluşu ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile çatı üstü GES'e yatırım yapmak isteyen şirketler için uygun koşullarda finansman desteği sağlamak üzere her geçen gün iş birliklerimizi artırmak üzere çalışıyoruz. Şunu unutmayalım ki, Avrupa'da yenilenebilir enerjinin bu kadar yaygınlaşmasında en büyük katkıyı finansmandaki kolaylıklar yaptı. Bu kolaylıklar ülkemizde de sağlanırsa, yeni yatırımlar gerçekleştirilebilecek, Türkiye'nin güneş potansiyeli hak ettiği şekilde değerlendirilebilecektir" dedi.

YEŞİL DÖNÜŞÜMDE REKABET GÜCÜNÜ KORUMAK İÇİN GÜNEŞ'E YATIRIM!

Türkiye'de hemen hemen her sektörün en önemli girdi maliyetlerinin başında gelen enerji konusunun çözümünde güneş enerjisinin ön plana çıktığına dikkati çeken Korkmaz, "Sanayiciler, fabrika çatılarına kurdukları güneş enerjisi panelleriyle elektrik tüketimlerini kendi üretimlerinden karşılamak için yatırımlarına ÇATIGES'i ekliyorlar. Türkiye'nin en büyük ithalat kalemlerinden olan enerjide yenilenebilir ve yeşil çözümlerin önemi her geçen gün artıyor. Güneş, enerjiyi kendi öz kaynaklarımızla hem de daha çevreci üretmemize imkan sağlıyor. Özel şirketler enerji maliyetlerini sıfıra indirmek ve ticaretteki yeşil dönüşümde rekabet güçlerini korumak için yenilenebilir enerji yatırımlarına hız verdiler. Kamu kurumları ve vatandaşlar da bu alandaki yatırımlarıyla enerjilerini üretmek üzere Solarçatı ve ÇATIGES'e başvurarak finansman avantajı ile GES kurulumlarını sağlıyorlar" ifadelerini kullandı.