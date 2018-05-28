Kurabiyeler Bayrama Hazırlanıyor

ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Bayram ikramlarının baş tacı kurabiyeler, Ramazan Bayramı için şimdiden hazırlanmaya başlandı.

Gastronomi şehri Gaziantep'te evlerde ve simit fırınlarında soğuk odalarda yoğrulan, karanlıkta ve düşük ısılarda yaklaşık bir saatte pişirilen bayram kurabiyeleri, şehir dışına da gönderiliyor.

Kentteki en eski simit üreticilerinden Hüseyin Aslansoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan kahkesi gibi bayram kurabiyelerinin de yılın belli günlerinde sade ve fıstıklı üretildiğini söyledi.

Kurabiyelerin geleneksel olarak sadece Ramazan ve Kurban bayramlarında yapıldığını anlatan Aslansoy, bayram kurabiyelerinin yapımının oldukça zahmetli olduğunu vurguladı.

Aslansoy, yağ, un, irmik, şeker ve yoğurttan oluşan malzemelerin soğuk bir odada mikserle yoğrulduğunu ve şekillendirildiğini dile getirerek, "Şehir dışına gidecek bayram kurabiyelerini yapmaya başladık. Gaziantep için üretime bayrama 2 hafta kala başlayacağız. Geçmişte bayram kurabiyeleri tezgahta satılmazdı, sadece siparişle yapılırdı. Biz son yıllarda bayrama doğru yapıp tezgahta da müşterilerimize satıyoruz." dedi.

Buzdolabında 6 ay bayatlamadan saklanabiliyor

Fıstıklı bayram kurabiyesinin malzemesinin, sade olanla hemen hemen aynı olduğunu ifade eden Aslansoy, şunları kaydetti:

"Kurabiyeler soğuk bir odada yapılıyor çünkü yüzde 100 doğal sade yağ kullandığımız için yüksek ısıda hamur kendisini bırakır. Pişerken de çatlamalara neden olur. Biz de bunu görüntü olarak istemeyiz hatta tesisler yapılırken, bayram kurabiyeleri için özel olarak soğutulabilir bir oda da yapılır. Normal kurabiyeler, kahkeler 20 dakikada pişerken, bayram kurabiyesinin sadesi 120 derecede bir saatte pişer. Fıstıklısı ise 115 derecede. Fıstığın rengi bozulmasın diye de karanlık ortamda pişer. Bayram kurabiyelerinin sade olanının kilogramı 50 lira. Fıstıklı kurabiyeyi çok az miktarda, özel müşterilerimiz için üretmeyi düşünüyoruz çünkü fıstık fiyatlarındaki spekülatif artışlar bizi de etkiliyor. Geçen yıl fıstıklı kurabiyeyi 70 liradan satmıştık. Bir kilogram hamura ortalama 400 gram fıstık konuluyor. Bu yıl bayram ikramlarında sade yine olacaktır ama fıstıklının durumu bütçeye göre değişecek."

Şehir dışına gönderilen kurabiyeler, buzdolabında 6 aya kadar bayatlamadan saklanabiliyor.