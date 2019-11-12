Kura Nehri yüzeyinde buz tabakası oluşmaya başladı
Nehirden görüntü Oluşmaya başlayan buzdan görüntü Vatandaşlardan Berkant Ezer'in konuşması ArdahanArdahan'da gece etkisini gösteren soğuklardan dolayı kent içinden geçen Kura Nehri'nin yüzeyinde buz tabakası oluştu.
Nehirden görüntü
Oluşmaya başlayan buzdan görüntü
Vatandaşlardan Berkant Ezer'in konuşması Ardahan
Ardahan'da gece etkisini gösteren soğuklardan dolayı kent içinden geçen Kura Nehri'nin yüzeyinde buz tabakası oluştu. Nehirdeki buz tabakasının özellikle garajlar mevkisinde yoğunlaştığı gözlendi.
Vatandaşlardan Berkant Ezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün itibariyle Kura Nehri'nin donduğunu belirterek, "Kura Nehri'nin yüzeyinde buz tabakası oluştuğunu gördük, bundan sonra bu buz tabakası kalınlaşır." dedi.
Haber Videosu: Kura Nehri yüzeyinde buz tabakası oluşmaya başladı