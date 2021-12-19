KURA NEHRİ YAŞAM PROJESİ FİZİBİLİTE RAPORU - Haberler
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KURA NEHRİ YAŞAM PROJESİ FİZİBİLİTE RAPORU

KURA NEHRİ YAŞAM PROJESİ FİZİBİLİTE RAPORU
Habermetre - Haberler | Toplum

ARDAHAN KURA İLE HAYAT BULUYOR.

ARDAHAN (Habermetre) - ARDAHAN KURA İLE HAYAT BULUYOR…

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) 2019 Yılı Fizibilite Destek Programı kapsamında Belediyemiz tarafından hazırlanan "Kura Nehri Yaşam Vadisi Rekreasyon Projesi" ile ilimizin en önemli değeri olan Kura Nehri çevresinde yeni bir sosyal-kültürel cazibe merkezi yaratılıyor.

Ardahan tarihinin, kültürünün ve turizminin en önemli kesişme noktası olan Kura Nehri'nin kent merkezi ile bütünleşerek yeni bir yaşam alanı oluşturulmasının hedeflendiği projenin uygulanmasına 2020 yılında başlanacak.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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