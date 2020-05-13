Kura Nehri taştı, Ardahan Ovası göle göndü ARDAHAN'da, havaların ısınmasıyla birlikte dağlarda eriyen kar sularının erimesiyle taşan Kura Nehri, Ardahan Ovası'nı göle çevirdi.

ARDAHAN'da, havaların ısınmasıyla birlikte dağlarda eriyen kar sularının erimesiyle taşan Kura Nehri, Ardahan Ovası'nı göle çevirdi.

Yalnızçam ve Allahuekber dağlarından doğan, Ardahan'ın içinden geçtikten sonra Gürcistan'dan Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri, taştı. Eriyen karlar ve yağmur sebebiyle debisi yükselen Kura Nehri, Ardahan Ovası'nı adeta göle çevirdi. Nehir kenarında bulunan bazı evler de su baskını ile karşı karşıya kaldı. Göle dönen ovada vatandaşlar hatıra fotoğrafı çekilirken, Ardahan Ovası'nda biriken suda balıkçılar ağlarını attı. Gençler atın sırtında suya girdi. Çocukları ile göle dönen ovayı izleyen Kadim Yılmaz, " Her yıl bu manzarayla karşılaşıyoruz. Görsel bir şölen oluşuyor. Bizler de bunu izlemeye geliyoruz" dedi. Öte yandan suların yükselmesi sonucu ovada oluşan adacıkta otlamaya devam eden atlar ve inekler dikkat çekti.

Kaynak: DHA