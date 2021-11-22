ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da hava sıcaklığının dün gece sıfırın altında 8 dereceye düşmesi sonucu Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu.

Kentte hava sıcaklığı dün gece sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü. Gece saatlerinde etkili olan soğuk hava nedeniyle, kent merkezinden geçen Kura Nehri'nin yüzeyinde buz tabakası oluştu.

Hakan Aydın, Kura nehrinin bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle yüzeyinin geç donduğunu söyleyerek, "Kura Nehri normal şartlarda yılın bu dönemine kadar çoktan donmuş olması gerekirdi. Fakat bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle nehir donmadı. Ancak hava sıcaklığının akşam saatlerinde eksi 12 dereceye kadar düşmesi nedeniyle yüzeyi buzla kaplandı. Biz Ardahanlılar olarak nehrin yüzeyinin donmasına alışığız. Yılın bu döneminde gündüz saatlerinde güneşli bir hava Ardahanlıları mutlu ediyor. Gördüğünüz gibi gün içerisinde beresiz gezebiliyoruz. Bu da bin 800 rakımda yaşayan biz Ardahanlıları mutlu ediyor. Kura nehri artık üç ay boyunca yüzeyi buzla kaplı olacak ve Şubat ayının sonlarına doğru nehir tekrardan çözülmeye başlayacaktır" dedi. - ARDAHAN