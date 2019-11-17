Kura nehri'nin yüzeyi buz tuttu
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Kura nehri'nin yüzeyi buz tuttu

Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttuArdahan'da hava sıcaklığının dün gece sıfırın altında 9 dereceye düşmesi sonucu Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu.

17.11.2019 12:15 | Son Güncelleme: 17.11.2019 15:02
Kura nehri'nin yüzeyi buz tuttu

Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu

'da hava sıcaklığının dün gece sıfırın altında 9 dereceye düşmesi sonucu Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu.

Kentte hava sıcaklığı dün gece sıfırın altında 9 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle, kent merkezinden geçen Kura Nehri'nin yüzeyinde buz tabakası oluştu. Nehrin kıyısına gelenler, nehre taş fırlattı ve hatıra fotoğrafı çekti. Vatandaşlar, Ardahan'da havaların soğuduğunu, kar yağışı ve soğuk havayla birlikte Kura nehrinin de buz tutmaya başladığını söyledi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Kura nehri'nin yüzeyi buz tuttu
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