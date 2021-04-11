Kura Nehri eriyen kar ve sağanak nedeniyle taştı
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Kura Nehri eriyen kar ve sağanak nedeniyle taştı

Anadolu Ajansı / Günay Nuh - Haberler | Güncel
Kura Nehri eriyen kar ve sağanak nedeniyle taştı

Havaların ısınmasıyla kar birikintilerinin erimesi ve etkili sağanak nedeniyle debisi yükselen Kura Nehri, Ardahan Ovası'nın mera kısımlarının bir bölümünü sular altında bıraktı.

Havaların ısınmasıyla kar birikintilerinin erimesi ve etkili sağanak nedeniyle debisi yükselen Kura Nehri, Ardahan Ovası'nın mera kısımlarının bir bölümünü sular altında bıraktı.

Taşkın, Ardahan Köprüsü ile Lezzeti Kür mevkilerini göle çevirdi.

Tarım arazilerinde zarara yol açmayan taşkın, vatandaşların da ilgisini çekti.

Mahalle sakinlerinden Tuncer Yılmaz, taşkının beklenen bir durum olduğunu belirterek, "Son günlerde yağmurlar çok yağdı. Hem sağanak hem de dağlardaki kar birikintilerinin erimesi nedeniyle nehir taştı. Taşan nehir güzel görüntüler oluşturdu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Günay Nuh

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