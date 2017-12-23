Kura Nehri Çözülüyor

ARDAHAN'ın Göle İlçesi'nden doğan Kura Nehri ilk kez aralık ayında çözülmeye başladı.



Mevsim normalinin çok üzerinde olan hava sıcaklığı nedeniyle Ardahan kent merkezinden geçerek Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yaklaşık 1 aydır donmuş halde olan yüzeyi çözülmeye başladı. Hava sıcaklığının 6 dereceyi gösterdiği kent merkezinde ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen yörede oturanlar, bu durumdan memnun olduklarını söyledi.



Ardahanlı Zeynettin Demir, 'güneşin dahi üşüdüğü' diye tanımlanan kentte bu aylarda sıfırın altında 30 dereceleri gördüklerini ancak, şu an hava sıcaklığının 6 derece olduğunu söyledi. Yıllardır Ardahan'da yaşadığını hatırlatan Demir, şöyle dedi:



"Şu an kışın tam ortasındayız. Yeni yıla sayılı günler kaldı. Önceki yıllar bu aylarda eksi 30'ları görüyorduk. Şimdi ise dereceler 6'yı gösteriyor. Bu çok nadir görülen bir hava. Şaşkınız . İkilimler değişiyor galiba. Bu durum küresel ısınma veya yakınlarda yapılan barajların etkisi neden ile olabilir. Kura Nehri'nin yüzeyi bir hafta öncesine kadar tamamen buzla kaplanmıştı. Üzerinde gezebiliyorduk. Şu anda buzlar çözülüyor. Bu manzarayla ilk defa karşılaştık. Buz tutan Kura Nehri mart ayının sonlarında çözülmeye başlardı."



- Ardahan