'Kur Korumalı Türk Lirası Mevduatı' kamu spotuyla tanıtıldı

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, İletişim Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 'Korumalı Türk Lirası Mevduatıyla Sen Kazan ki Türkiye Kazansın' sloganıyla kamu spotu hazırlandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Kur Korumalı Türk Lirası mevduat ve katılım hesabı ile vatandaşlarımızın tasarrufları kazanca, yatırıma ve istihdama dönüşmeye devam ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni yatırım enstrümanlarını tanıtmak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hazırlanan kamu spotu, vatandaşların altın ve kur korumalı Türk Lirası mevduat hesaplarına geçişiyle birlikte ülkede yatırım, istihdam ve üretim fırsatlarının artacağına dikkat çekiyor. Geniş kapsamlı kampanyanın bir parçası olan kamu spotu, toplumun her kesiminden insanı, tasarruflarını değerlendirmesi için korumalı Türk Lirası mevduat hesabına katılmaya davet ediyor. 'Korumalı Türk Lirası Mevduatı'na geçen vatandaşların kazançlı çıkacağına dikkat çekilen kamu spotunda 'Sen Kazan ki Türkiye Kazansın' vurgusu yapılıyor.

'KIYMET VERİYORUZ'

Kamu spotunda şu ifadeler yer alıyor: "Kıymet veriyoruz. Gece-gündüz döktüğün alın terine, el emeğine, göz nuruna, işine dört elle sarılmana kıymet veriyoruz. Yarınların güvencesi birikimine, binlerce aileye iş imkanı sağlamana, ekmek teknesi olmana kıymet veriyoruz. Ülkemiz için ürettiklerine, bu ülke için kurduğun hayallere, kahramanca mücadelene kıymet veriyoruz. Biz el üstünde tuttuğumuz Türk Lira'mıza kıymet veriyoruz. Şartlar ne olursa olsun, seni de tasarruflarını da koruyoruz. Haydi gel, korumalı vadeli mevduat ve katılım hesabına geç, sen kazan ki Türkiye kazansın!"

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Kamu spotunu sosyal medya hesabından paylaşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun da "Kur Korumalı Türk Lirası mevduat ve katılım hesabı ile vatandaşlarımızın tasarrufları kazanca, yatırıma ve istihdama dönüşmeye devam ediyor. Haydi sen de Türk Lirası'na değer kat; sen kazan ki Türkiye kazansın!" ifadelerini kullandı. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ANKARA, (DHA)-