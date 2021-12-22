Kur garantili TL vadeli mevduatta ilk kur açıklandı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kur garantili TL vadeli mevduatta ilk kur açıklandı

Kur garantili TL vadeli mevduatta ilk kur açıklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak dolar/TL kuru bugün için alışta 12.3480 olarak belirlendi.

Kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak dolar/TL kuru bugün için alışta 12.3480 olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası( Tcmb ), Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için Kullanılacak Kurları açıklamaya başladı. 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' ürünü için TCMB tarafından kurlar bugün ilk kez açıklandı. TCMB, USDTRY kurunu bugün için alışta 12.3480 olarak açıkladı. Satışta ise 12,3702 olarak belirlendi. - İSTANBUL

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: Kur korumalı TL mevduat hesabı faiz değildir, 'Gizli faizin dik alası' hiç değildir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: Kur korumalı TL mevduat hesabı faiz değildir, 'Gizli faizin dik alası' hiç değildir

 Son Dakika: Merkez, yeni mevduat sisteminin ilk rakamını paylaştı! İşte bugün için dolar alış kuru

Son Dakika: Merkez, yeni mevduat sisteminin ilk rakamını paylaştı! İşte bugün için dolar alış kuru

 Doları alt eden 'Kur korumalı TL mevduat' sistemi dünya gündeminde: Erdoğan, kuşatılmış TL üzerindeki baskıyı kırdı

Doları alt eden "Kur korumalı TL mevduat" sistemi dünya gündeminde: Erdoğan, kuşatılmış TL üzerindeki baskıyı kırdı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title