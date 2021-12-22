Kur garantili TL vadeli mevduatta ilk kur açıklandı

Kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduatlar için kullanılacak dolar/TL kuru bugün için alışta 12.3480 olarak belirlendi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası( Tcmb ), Kur Korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için Kullanılacak Kurları açıklamaya başladı. 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' ürünü için TCMB tarafından kurlar bugün ilk kez açıklandı. TCMB, USDTRY kurunu bugün için alışta 12.3480 olarak açıkladı. Satışta ise 12,3702 olarak belirlendi. - İSTANBUL

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



10.44 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 13,34 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) December 21, 2021

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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