Kur artışı, traktör satışlarını etkilemiyor

25.02.2020 11:15 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:15

Kütahya'nın Aslanapa, Tavşanlı, Çavdarhisar ve Altıntaş ilçelerinde, traktör satışlarında geçen yılın ilk dönemine göre düşüş gözlenmediği bildirildi.



Özel bir şirkete ait traktörlerin satış temsilciliğini yapan Ali Okumuş, Türk çiftçisinin teknolojik ürünleri yakından takip ettiğini, yeniliğe daima açık olduğunu dile getirdi. Çiftçilerin traktör alımının yanında yeni piyasaya sürülen ek yardımcı unsurlarıda yakından takip ettiği açıklandı.



Kütahya'da yıl içerisinde sıfır ve ikinci el olmak üzere geçen yılın ilk dönemi ile aynı sayıda satış gerçekleştirdiklerini belirten Ali Okumuş, "Özellikle Altıntaş, Aslanapa, Tavşanlı ve Çavdarhisar ilçelerimizde satış oranlarımız oldukça iyi. İç pazar satışlarımızda kur artışından kaynaklanan duraklama söz konusu değil. Çiftçimiz devletine güveniyor ve traktörünü yenilemeye yada ikincisini almaya çalışıyor. Türk çiftçisi artık tarımda kullandığı traktöre ve diğer tarım aletlerinin teknolojik olanlarına yatırım yapıyor. 10 yıl önce çift çeker traktör satış oranı yüzde 29 iken şu anda yüzde 85'e çıktı. Satılan her 100 traktörün 80'i çift çeker. Bu çok önemli. Çift çeker demek tarlayı iyi tutan demek, iyi çekiş demek, daha az yakıt tüketimi demek. O yüzden çift çeker olması çok önemli. Sadece yüksek beygir gücü değil, sadece çift çeker değil, lastik oranlarından tutun, kabinli traktöre kadar, yükleyici traktörlere kadar, çiftçimiz artık verimlilik için yatırım yapıyor" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA