'' Kur'an Yırtan Kız'' Ve '' Domuzun Doğurduğu İnsan Yavrusu'' Şeklinde Paylaşılan Fotoğraflar Aslında Ne Çıktı

Bir domuzun ''insana benzeyen bir bebek doğurduğu'' iddiaları ve '' kur'an yırtan kız'' ile sosyal medyada fenomen olan fotoğraflar aslında yetenekli sanatçıların yaptığı heykeller olduğu ortaya çıktı.

''ELİM AYAĞIM TİTRİYOR '' DİYE PAYLAŞILMIŞTI

Fotoğraf aslında Maganuco'nun heykellerinden birine ait ve ''bir domuzun doğurduğu insana benzeyen bir bebeği doğurdu'' iddiası ise tamamen yalan. Sosyal medya hesabından bu heykelleri paylaşan İtalyan sanatçı Laira Maganuco'nun, asetik silikondan yaptığı ve internet üzerinden satışa sunduğu, alışılagelen estetik algısını yıkmak amacıyla yaptığı "Hibrit domuz bebek" isimli heykele ait çıktı.

HEYKEL OLDUĞU ÇIKTI

İddia fotoğrafta, domuzun yanında gözleri kapalı yatmakta olan sıra dışı bir bebek görülüyor. Fotoğraftaki heykelin gerçek bir domuzun yanında bulunmasının sebebi ise sattığı heykellerin gerçekliğini kanıtlamak. Heykelin diğer fotoğraflarına Maganuco'nun kendi Facebook ve Instagram sayfalarında paylaştığı gönderilerden ulaşmak mümkün.

Benzer iddialara daha önce de internette rastlamak mümkün

Uzun süredir internette şehir efsanesi haline gelen ve "Kur'anı yırtan kız" olarak paylaşılan benzer bir iddiada da, Kur'an-ı Kerim'i yırtan bir kızın sözde fotoğrafına yer veriliyordu. Fotoğraf 2000'lerde e-posta zincirleri aracılığıyla yüzlerce kişinin zihninde bu ifadelerle yer etti.

Fakat söz konusu fotoğraf da Maganuco'ya benzer işler üreten Avustralyalı sanatçı Patricia Piccinini'nin 2003 yılında Venedik Bienal'inde sergilenen "The Leather Landscapes" kurgusundaki (Enstelasyon:Yerleştirme sanatı.) bir heykele aitti.