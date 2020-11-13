Kur'an yakmak isteyen Danimarkalı ırkçı siyasetçi Berlin'de protesto edildi
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Kur'an yakmak isteyen Danimarkalı ırkçı siyasetçi Berlin'de protesto edildi

13.11.2020 20:27 | Son Güncelleme: 13.11.2020 20:55

Göçmen karşıtlığı ile bilinen ve gösteriler düzenleyerek Kur'an-ı Kerim'i yakmak isteyen Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Almanya'nın başkenti Berlin'de protesto edildi.

Göçmen karşıtlığı ile bilinen ve gösteriler düzenleyerek Kur'an-ı Kerim'i yakmak isteyen Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Almanya'nın başkenti Berlin'de protesto edildi.

Paludan'ın, bugün Berlin'de göçmenlerin yoğun yaşadığı Neukölln ilçesindeki Sonnenallee Caddesi'nde gösteri yapacağının duyulması üzerine yüzlerce karşıt gösterici toplandı.

Almanya polisi de Paludan'ın belirttiği yer ve saatte ekip bulundurarak, yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Irkçı provokatör Paludan ve yandaşları, Alman polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı söz konusu bölgeye gelmedi.

Gösteriye katılanlar, Almanca ve İngilizce "Nefret söylemine karşı koy" ve "Hoşgörü ve saygı" yazılı dövizler taşırken, pankartlar arasındaki "Sevgiyi ve barışı yay, nefreti değil" ifadesi dikkati çekti.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin konuşmalarını dinleyen göstericiler daha sonra olaysız dağıldı.

Öte yandan Alman basını, Paludan'ın Kovid-19 açısından riskli bölgeden ülkeye giriş yaptığından dolayı Berlin'e geldiğinde karantinaya girmesi zorunluluğu bulunduğunu ve gösteriye katılamayacağını duyurdu.

Kur'an yakmak isteyen Danimarkalı ırkçı siyasetçi Berlin'de protesto edildi
Kur'an yakmak isteyen Danimarkalı ırkçı siyasetçi Berlin'de protesto edildi
Kur'an yakmak isteyen Danimarkalı ırkçı siyasetçi Berlin'de protesto edildi
Kur'an yakmak isteyen Danimarkalı ırkçı siyasetçi Berlin'de protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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