Kur'an öğrenen üniversite öğrencilerinden Müftü Güven'e ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kur'an öğrenen üniversite öğrencilerinden Müftü Güven'e ziyaret

09.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:12
Kur'an öğrenen üniversite öğrencilerinden Müftü Güven'e ziyaret

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Haydi Türkiye Evden Kur'an Öğrenmeye" sloganıyla uzaktan eğitimle gerçekleştirilen proje ile üniversite öğrencileri Kur'an-ı Kerim öğreniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Haydi Türkiye Evden Kur'an Öğrenmeye" sloganıyla uzaktan eğitimle gerçekleştirilen proje ile üniversite öğrencileri Kur'an-ı Kerim öğreniyor.

Kayseri Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitimle gerçekleştirilen projeye üniversite öğrencilerinden yoğun katılım sağlandı.

Kur'an okumaya geçen üniversite öğrencileri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Güven, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Ayşenur Akçadağ, Elif Narin Tokat, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Sare Durusoy ve Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Hidayet Gize'ye Kur'an öğrenme belgesi ile kitap seti hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Hülya Avşar Murat Balcı Meghan Markle
Spor Mustafa Er Arda Turan Ersun Yanal Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ekrem İmamoğlu Younes Belhanda
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kur'an öğrenen üniversite öğrencilerinden Müftü Güven'e ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 10:18:20. #1.15#
title