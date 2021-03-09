Kur'an öğrenen üniversite öğrencilerinden Müftü Güven'e ziyaret

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Haydi Türkiye Evden Kur'an Öğrenmeye" sloganıyla uzaktan eğitimle gerçekleştirilen proje ile üniversite öğrencileri Kur'an-ı Kerim öğreniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından "Haydi Türkiye Evden Kur'an Öğrenmeye" sloganıyla uzaktan eğitimle gerçekleştirilen proje ile üniversite öğrencileri Kur'an-ı Kerim öğreniyor.

Kayseri Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, uzaktan eğitimle gerçekleştirilen projeye üniversite öğrencilerinden yoğun katılım sağlandı.

Kur'an okumaya geçen üniversite öğrencileri İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven'i makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Güven, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Ayşenur Akçadağ, Elif Narin Tokat, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Sare Durusoy ve Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Hidayet Gize'ye Kur'an öğrenme belgesi ile kitap seti hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan