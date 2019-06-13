Kur'an kursuna kayıt yaptıran öğrencilere hediye

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Miraç Camisinde yaz Kur'an kursuna kayıt yaptıran öğrencilere çeşitli hediyeler veriliyor.

Cami din görevlisi Recep Çeri, çocukların kursa ilgi göstermesi için kayıt yaptıran öğrencilere cemaatin desteğiyle sağlanan oyuncak, top, balon, uçurtma, cüzdan, toka, eşarp, çorap, el feneri, maske gibi hediyeler veriyor. Öğrenciler, velileriyle cami avlusunda kayıt yaptırdıktan sonra hazırlanan stantta istediği hediyeyi alıyor.

Çeri, AA muhabirine, her yıl okulların tatile girmesiyle başlayacak kursa öğrencilerin daha fazla katılımını sağlamak amacıyla hediyeli kayıt yaptıklarını söyledi.

Kayıtlara öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini ve her geçen yıl sayının arttığını ifade eden Çeri, şunları söyledi:

"Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından organize edilen yaz Kur'an kursuna kayıtlar devam ediyor. Biz de öğrencilerimizi camileri sevdirmek ve sayılarını arttırmak için 4 yıldan bu yana 'Kaydını yaptır hediyeni götür' sloganıyla çocuklarımıza hediye veriyoruz. Amacımız öğrencilerimizin camiye gelmelerini teşvik etmektir. Her geçen yıl kayıt yaptıranların sayısında büyük oranda artış var. Tüm hazırlıklarımızı yaptık, yavrularımızı bekliyoruz."

Kayıt yaptıran öğrencilerden Muhammet İspaha da kayıt yaptırdığı ve hediyesini aldığını belirtti. İspaha, "Çok mutluyum, inşallah hem dualarımızı hem kuranı öğreneceğiz." dedi.

Velilerden Adem Acar da çocuklarını camiye göndermekten dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, din görevlisi Çeri'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA