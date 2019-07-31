Kur'an kursuna katılan çocuklar dondurma ikramı

Sinop'ta, Deniz Şehitleri Hacı Ömer Cami imamı Muhammed Başoğlu Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan yaz Kur'an kurslarına katılmak için camiye gelen çocuklara her gün dondurma ikramında bulunuyor.

Bu yıl, "Camiler Çocuk Dolsun Ahlakı Kur'an Olsun" sloganıyla 17 Haziran'da başlatılan kurslar, 9 Ağustos'a kadar sürecek.

Sinop'ta da Diyanet İşleri Başkanlığınca camilerde açılan kurslara yoğun ilgi gösteriliyor. Kentte bazı cami imamları ise kurslara katılımı daha da artırmak için çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuyor.

Deniz Şehitleri Hacı Ömer Cami imamı Muhammed Başoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz Kur'an kurslarına katılan çocuk sayısının artarak devam etmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. Çocukların bir yandan Kur'an öğrenirken diğer yandan da çeşitli aktiviteler yaptıklarını anlatan Başoğlu, "Türkiye'deki çok sayıda camide çocuklara yönelik sosyal aktiviteler yapılıyor. Biz bir adım daha ileriye giderek çeşitli ikramlarda da bulunuyoruz." dedi.

Bu kapsamda çocuklara günlük dondurma ikramında bulunduklarını aktaran Başoğlu, sıcak yaz aylarında çocukların bol bol dondurma tükettiklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Burada görevli diğer arkadaşlarımızla çocuklarımızın taleplerini yerine getirmek için uğraş gösteriyoruz. Çünkü onları ne kadar mutlu edebilirsek o kadar yoğun katılım sağlanır. Bu noktada yazın çocuklarımızın vazgeçilmezi dondurma olduğu gerçeğinden yola çıkarak kurslara katılan çocuklarımıza her gün dondurma ikram ediyoruz. Ders sonunda dondurmayla buluşan çocuklarımız çok mutlu oluyorlar. Buradaki güzel ortamı arkadaşlarına anlatıyorlar. Böylelikle kurslara gelen çocuk sayımız artıyor."

Başoğlu, çocuklara haftanın belli günlerinde de kahvaltı ikram ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA