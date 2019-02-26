Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kur'an kursu öğreticilerine "Temel aile bilinci eğitimi" verildi.



İslahiye Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen seminere, Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik, İslahiye İlçe Müftüsü Ramazan Yıldırım ile ilçedeki Kur'an kurslarında görev yapan kadın ve erkek öğreticiler katıldı.



Gaziantep İl Müftüsü Çelik, Diyanet İşleri Başkanlığınca vatandaşların ailenin önemi konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla düzenlenen "temel aile bilinci eğitimi"nin önemine dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanlığının aileyi tehdit eden riskler ve yeni sorunlar karşısında ailenin manevi destekle güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yaptığını ifade eden Çelik, düzenlenen seminerlerle aileye ulaşabilme ve verdiği mesajların etkilerini gözlemleyebilme imkanına sahip Kur'an kursu öğreticilerinin kendileri ve ailelerinden başlayarak model olma misyonuna katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.



Ramazan Yıldırım da farkındalık oluşturacak eğitime katılanlara program sonunda sertifika verileceğini kaydetti.

Üç gün sürecek eğitimlerde, İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu görevlileri tarafından, "ailem ve ben", "ailemde bir çocuk var", "ailemde bir genç var", "ailemde bir yaşlı var", "ailemde bir engelli var", "ailem dağılmasın" ile "ailede iffet ve mahremiyet" konularında sunumların yapılması planlanıyor.

Kaynak: AA