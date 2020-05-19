Kur'an kursu öğreticilerinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere Kur'an kursu öğreticileri yardım paketleri hazırlayarak dağıttı.

Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere Kur'an kursu öğreticileri yardım paketleri hazırlayarak dağıttı.

İl Müftülüğünde görevli Kur'an kursu öğreticileri, koronavirüs salgını nedeniyle mağduriyet yaşayan aileler ile kentte farklı mahallelerde kalan ihtiyaç sahibi bazı ailelere destek olmak için "Ramazan Paketi" hazırladı.

Kur'an kursu öğreticileri yürütülen yardım çalışmasında, hazırlanan yardım paketlerinin dağıtımında da görev alarak, yardımları kendi elleriyle teslim etti.

Hazırlanan gıda paketleri ile ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaşılmaya ve destek olunmaya çalışılırken, bazı ailelere ise ev eşyası yardımı ulaştırıldı.

Kırşehir İl Müftülüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kur'an kursu öğreticileri ihtiyaç sahiplerine umut oluyor. İlimizde görev yapan Kur'an kursu öğreticileri ihtiyaç sahibi ailelere yardım etti. Türkiye Diyanet Vakfı Kırşehir Şubesi ile İl Müftülüğü görevlilerimizce ihtiyaç sahibi ailelere erzak yardımında bulunuldu. Bazı ailelere ise ev eşyası yardımı yapıldı." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA